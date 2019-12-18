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2019-12-18T14:54+0300
https://ria.ru/20191218/1562519902.html
Все станции московского метро получили сообщения о минировании
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РИА Новости

Все станции московского метро получили сообщения о минировании

11:18 18.12.2019 (обновлено: 14:54 18.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский метрополитен
Московский метрополитен
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Московский метрополитен. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Поступили анонимные угрозы взрывов в адрес всех станций московского метро, торгового центра "Европейский", Хорошевского и Кунцевского районных судов", — сказал собеседник агентства.

Верховный суд РФ
17 декабря, 15:02
В Москве эвакуировали Верховный суд из-за сообщения о минировании
Волна "минирований" судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Петербурга длится уже больше двух недель. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
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МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
Популярные комментарии
Ну вот, договор о транзите газа на условиях Украины не подписали, вот хлопцы надулись и пошли минировать всё что придется..
18 декабря, 12:39
Сергей Норд
39200035
Туннель для следующей станции московского метро выкопают саперными лопатками. Главное, чтобы мины искали в правильном месте. А то как подкопают Москву реку, так всему метро хана.
18 декабря, 17:18
МНМирон Неделюсь
1100110
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