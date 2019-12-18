Все станции московского метро получили сообщения о минировании

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступили анонимные угрозы взрывов в адрес всех станций московского метро, торгового центра "Европейский", Хорошевского и Кунцевского районных судов", — сказал собеседник агентства.
17 декабря, 15:02В Москве эвакуировали Верховный суд из-за сообщения о минировании
Волна "минирований" судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Петербурга длится уже больше двух недель. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.