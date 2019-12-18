Все станции московского метро получили сообщения о минировании

"Поступили анонимные угрозы взрывов в адрес всех станций московского метро, торгового центра "Европейский", Хорошевского и Кунцевского районных судов", — сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Петербурга длится уже больше двух недель. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.