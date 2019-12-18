В Выборге обустроили территорию для отдыха

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. На Смоляном мысу в . На Смоляном мысу в Выборге благоустроили для отдыха территорию площадью пять тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Он пояснил, что Смоляной мыс – это часть береговой линии Выборгского залива – излюбленное место отдыха выборжан и туристов. Проект его благоустройства был выбран горожанами в ходе открытого голосования. После работ для жителей и гостей города появился тренажерный зал на свежем воздухе, благоустроенный пляж, организованы смотровые и сэлфи-площадки, парковки, сформирована единая система пешеходных и транспортных связей, включая пешеходный променад и велодорожку на протяжении всей набережной.

"Общая площадь благоустройства составила 5 тысяч квадратных метров, протяженность обновленной набережной – 900 метров. В целом проект предполагает создание комфортных условий для развития яхтинга и водного туризма. В частности, планируется построить новый причал для маломерных судов", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что работы по благоустройству велись на средства гранта в размере 50 миллионов рублей, полученного за победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений. Также по программе "Формирование комфортной городской среды" на воплощение идеи были выделены 50 миллионов рублей из областного бюджета и еще семь миллионов рублей ― из средств муниципального бюджета.