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Ленинградская область
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В Выборге обустроили территорию для отдыха
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РИА Новости

В Выборге обустроили территорию для отдыха

11:14 18.12.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтарый город в Выборге
Старый город в Выборге
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. На Смоляном мысу в Выборге благоустроили для отдыха территорию площадью пять тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Он пояснил, что Смоляной мыс – это часть береговой линии Выборгского залива – излюбленное место отдыха выборжан и туристов. Проект его благоустройства был выбран горожанами в ходе открытого голосования. После работ для жителей и гостей города появился тренажерный зал на свежем воздухе, благоустроенный пляж, организованы смотровые и сэлфи-площадки, парковки, сформирована единая система пешеходных и транспортных связей, включая пешеходный променад и велодорожку на протяжении всей набережной.
"Общая площадь благоустройства составила 5 тысяч квадратных метров, протяженность обновленной набережной – 900 метров. В целом проект предполагает создание комфортных условий для развития яхтинга и водного туризма. В частности, планируется построить новый причал для маломерных судов", - добавили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что работы по благоустройству велись на средства гранта в размере 50 миллионов рублей, полученного за победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений. Также по программе "Формирование комфортной городской среды" на воплощение идеи были выделены 50 миллионов рублей из областного бюджета и еще семь миллионов рублей ― из средств муниципального бюджета.
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"Теперь это место - одно из самых красивых не только в области, но и далеко за ее пределами. Была проведена очень масштабная и сложная работа. Она выполнена достойно и в срок", – сказал председатель регионального комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Тимков.
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