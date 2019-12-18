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Госдума продлила переходный период для крымских виноделов до 2023 года
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РИА Новости

Госдума продлила переходный период для крымских виноделов до 2023 года

11:13 18.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон о продлении до 1 января 2023 года переходного периода для крымских виноделов и о возможности продажи до этой даты крымских вин в аэропортах и на вокзалах Крыма.
Документ направлен на завершение интеграции в правовую систему России организаций, осуществляющих производство и оборот винодельческой продукции, в том числе с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения, на территориях Республики Крым и Севастополя.
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Закон продляет на один год, до 1 января 2023 года, период, в течение которого крымские виноделы обязаны оснастить технологическое оборудование приборами измерения и учета готовой продукции и оформить в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление или в аренду производственные и складские помещения. Это касается также внесения виноградников в специальный реестр, расчета потребности в федеральных спецмарках и представления в лицензирующий орган ряда документов.
Кроме того, до 2023 года разрешается розничная продажа крымских вин в аэропортах и на вокзалах полуострова организациями с соответствующими лицензиями, в том числе при оказании услуг общепита. Это связано с тем, что введенные санкции на международные авиа- и пассажирские перевозки не позволяют открывать магазины дьюти-фри на вокзалах и в аэропортах, находящихся в этих субъектах РФ, пояснял ранее РИА Новости Глеб Хор.
В Крыму в этом году был собран рекордный за последние пять лет урожай винограда в 100,2 тысячи тонн, валовый сбор увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом. Вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин отмечал, что на урожайность повлияла благоприятная погода а также серьезная поддержка со стороны государства, которая оказывается развитию отрасли после воссоединения Крыма с Россией.
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Глеб ХорГосдума РФКрымРоссияЭкономика
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