Спецпредставитель CША встретился с президентом Афганистана

КАБУЛ, 18 дек - РИА Новости. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад провел встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в администрации президента.
По словам собеседника агентства, также ожидается, что Халилзад встретится с главой правительства Афганистана Абдуллой Абдуллой.
Представитель президента Афганистана Седик Седикки подтвердил РИА Новости, что Халилзад прибыл в Кабул.
США и талибы вели переговоры несколько месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент США Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры и отменить подписание соглашения.
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