Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T11:07+0300
https://ria.ru/20191218/1562519327.html
Спецпредставитель CША встретился с президентом Афганистана
https://cdn25.img.ria.ru/images/144992/59/1449925930_0:0:2405:1353_1036x0_80_0_0_cc22bd8c6c4402afea8c3f053dbaffdb.jpg
РИА Новости

Спецпредставитель CША встретился с президентом Афганистана

11:07 18.12.2019
181
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани . Архивное фото
КАБУЛ, 18 дек - РИА Новости. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад провел встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в администрации президента.
По словам собеседника агентства, также ожидается, что Халилзад встретится с главой правительства Афганистана Абдуллой Абдуллой.
Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане
15 декабря, 01:23
США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
Представитель президента Афганистана Седик Седикки подтвердил РИА Новости, что Халилзад прибыл в Кабул.
США и талибы вели переговоры несколько месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент США Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры и отменить подписание соглашения.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
21 октября, 05:38
Спикер палаты представителей США посетила Афганистан
000102
Обсудить 0
Залмай ХалилзадАбдулла АбдуллаАшраф Гани АхмадзайДональд ТрампАфганистанСШАВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане четыре человека погибли при взрыве бомбы
Панорама Тегерана, Иран
В Тегеране закончилось второе заседание консультаций по Афганистану
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев призвал содействовать развитию мирного диалога в Афганистане
Солдаты армии США во время обеда в Мосуле, Ирак
Госдеп США планирует к концу мая сократить персонал в Ираке на 28%
Президент Ирана Хасан Рухани
Иран объявил об испытании центрифуг вне рамок ядерной сделки
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев встретился с советником главы Афганистана по нацбезопасности
Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Биган
Пекин поприветствовал визит спецпредставителя США по КНДР в Китай
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
Число пострадавших на таджико-киргизской границе возросло до шести
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
ИГ* готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию, заявил Патрушев
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Иран задержал вылет главы генштаба Испании из Кабула, пишут СМИ
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Силы Хафтара заявили об успехах в боях за Триполи
Дамаск
Минобороны: США дезинформируют мировое сообщество о ситуации в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров 23 декабря встретится с главой МИД Сирии Муаллемом
Военный корабль Южной Кореи
СМИ: Южная Корея присоединится к операции США в Ормузском проливе
Военный конвой США в Сирии
Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
Лента новостейМолния