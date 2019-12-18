Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T11:02+0300
https://ria.ru/20191218/1562519113.html
Госдума продлила особенности определения тарифов на газ в Крыму
https://cdn23.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_0:0:3542:1992_1036x0_80_0_0_143a7b0dd7e7ed90efc34aaa5b810e1e.jpg
РИА Новости

Госдума продлила особенности определения тарифов на газ в Крыму

11:02 18.12.2019
635
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон о продлении на полтора года особенностей применения законодательства о госрегулировании тарифов на газ в Крыму и Севастополе.
Цель документа - обеспечить поэтапность условий приведения структуры и уровней тарифов на газ в Крыму и Севастополе к условиям, сопоставимым с регионами Южного федерального округа, пояснял на прошлой неделе заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.
Согласно закону об образовании в РФ двух этих регионов, до 1 января 2020 года законодательство в сфере газоснабжения, в том числе о госрегулировании цен (тарифов) в этой сфере, применяется в Крыму с учетом особенностей, установленных правительством РФ. Принятый депутатами в среду закон продлевает применение этих особенностей до 1 июля 2021 года.
Кабмин РФ установил такие особенности в июне 2017 года. В частности, они предусматривают согласование с ФАС регулируемых тарифов на транспортировку газа и размера платы за снабженческо-сбытовые услуги поставщиков газа. В Крыму также допускается дифференциация оптовых цен на газ, определяемых ФАС, для различных категорий потребителей, включая установление цен ниже экономически обоснованного уровня для одних категорий за счет более высоких цен для других. Тарифы на услуги транспортировки газа могут устанавливаться на срок менее трех лет.
Оптовые и розничные цены на газ для жителей Крыма и Севастополя устанавливаются исходя из целей их поэтапного доведения до уровня цен Южного федерального округа.
Очередная индексация оптовых цен на газ для потребителей Крыма и Севастополя должна быть проведена 1 января 2020 года.
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
6 мая, 19:18
ФАС предложила поднять цены на газ в Крыму
804004
Обсудить 0
ЖКХАнатолий ГоломолзинФедеральная антимонопольная служба РФГосдума РФМоскваКрымРоссияЭкономика
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
Госдума продлила переходный период для крымских виноделов до 2023 года
Московский метрополитен
Все станции московского метро получили сообщения о минировании
Крым. Массандровский дворец
В "Императорский маршрут" по Крыму вошли три дворца династии Романовых
Автозаправочная станция Укранафта в Киеве
"Укрнафта" сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Крыму оценили планы Зеленского по Севастополю
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Украина разблокировала реверсные поставки газа через Румынию
Полиция у здания офиса президента Украины в Киеве
В Киеве началась акция автомобилистов возле офиса президента Украины
Игорь Артемьев
Российские предприятия ОПК прячут убытки, заявили в ФАС
Андрей Антоненко
Подозреваемый по делу Шеремета отказался давать показания
Ударный вертолет Ми-28Н
Минобороны рассказало о выравнивании цены Ми-28НМ
Приезжие проходят пограничный контроль на пункте пропуска Армянск российско-украинской границы
Эксперт оценил ужесточение Украиной правил поездок граждан в Россию
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон, запрещающий сжигать необработанный мусор
Севастополь. Крым
В Крыму оценили планы Зеленского лишить Севастополь "спецстатуса"
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
Лента новостейМолния