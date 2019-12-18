Госдума продлила особенности определения тарифов на газ в Крыму

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон о продлении на полтора года особенностей применения законодательства о госрегулировании тарифов на газ в Крыму и Севастополе.

Цель документа - обеспечить поэтапность условий приведения структуры и уровней тарифов на газ в Крыму и Севастополе к условиям, сопоставимым с регионами Южного федерального округа, пояснял на прошлой неделе заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

Согласно закону об образовании в РФ двух этих регионов, до 1 января 2020 года законодательство в сфере газоснабжения, в том числе о госрегулировании цен (тарифов) в этой сфере, применяется в Крыму с учетом особенностей, установленных правительством РФ. Принятый депутатами в среду закон продлевает применение этих особенностей до 1 июля 2021 года.

Кабмин РФ установил такие особенности в июне 2017 года. В частности, они предусматривают согласование с ФАС регулируемых тарифов на транспортировку газа и размера платы за снабженческо-сбытовые услуги поставщиков газа. В Крыму также допускается дифференциация оптовых цен на газ, определяемых ФАС, для различных категорий потребителей, включая установление цен ниже экономически обоснованного уровня для одних категорий за счет более высоких цен для других. Тарифы на услуги транспортировки газа могут устанавливаться на срок менее трех лет.

Оптовые и розничные цены на газ для жителей Крыма и Севастополя устанавливаются исходя из целей их поэтапного доведения до уровня цен Южного федерального округа.