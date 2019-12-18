Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T10:58+0300
https://ria.ru/20191218/1562518874.html
В Кузбассе опровергли данные о выдаче продуктовых карточек шахтерам
https://cdn24.img.ria.ru/images/151238/94/1512389494_0:188:2001:1313_1036x0_80_0_0_6b7b59e28f7816350d5036f17671c4e4.jpg
РИА Новости

В Кузбассе опровергли данные о выдаче продуктовых карточек шахтерам

10:58 18.12.2019
1248
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкШахтеры после рабочей смены
Шахтеры после рабочей смены
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Шахтеры после рабочей смены. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 18 дек- РИА Новости. Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности транспорту и экологии Андрей Панов опроверг информацию о выдаче продуктовых карточек шахтерам вместо зарплаты, по данным департамента угольной промышленности, социальной напряженности на угольных предприятиях нет.
Ранее местные СМИ сообщили, что работникам некоторых угольных предприятий выдают продуктовые карточки вместо зарплаты номиналом в тысячу рублей.
Каски рабочих
11 ноября, 10:43
На шахте в Кузбассе опровергли данные о невыходе сотрудников на работу
"По информации территориальной организации профсоюзов угольщиков на АО "Шахта "Заречная", шахтоучастке "Октябрьский" и АО "Шахта "Алексиевская" ежегодно членам профсоюзного актива к Новому году дарят подарочные наборы. В этом году было приято решение заменить их сертификатами супермаркетов "Ярче" номиналом 1000 рублей, сеть широко представлена в Полысаево и Ленинске-Кузнецком. Никакого отношения к зарплате эти карточки не имеют", – написал Панов в своем аккаунте в Instagram.
Он отметил, что на АО "Шахта "Заречная" задолженность погашается частично. Очередные выплаты произведены 13 декабря 2019 года. "Полностью долг по зарплате руководство компании планирует погасить до 25.12.2019 года. Изыскиваются финансовые ресурсы для выплаты работникам", – подчеркнул замгубернатора.
Как сообщили в департаменте угольной промышленности, на АО "Шахта "Алексиевская" задолженность составляет 36,4 миллиона рублей, в простое находится 91 человек. На АО "Шахта "Заречная", где долг по зарплате составил 71,2 миллиона рублей, в простое находятся 106 сотрудников. В департаменте подчеркнули, что забастовок на предприятиях нет.
"На ведение производственного процесса это существенного влияния не оказало, предприятия работают в штатном режиме. Ситуация находится на контроле администрации Кемеровской области. Социальная напряженность отсутствует", – подчеркнули в департаменте.
201105
Обсудить 1
Кемеровская областьОбщество
Рекомендуем
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Ирина Гусева
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон, запрещающий сжигать необработанный мусор
Здание Государственной Думы в Москве
Госдума продлила особенности определения тарифов на газ в Крыму
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Андрей Антоненко
Подозреваемый по делу Шеремета отказался давать показания
Производство минеральной воды
Роспотребнадзор выявил нарушения почти в 80% партий минеральной воды
Крым. Массандровский дворец
В "Императорский маршрут" по Крыму вошли три дворца династии Романовых
Задержание лиц, причастных к созданию террористического сообщества и участию в нем, в исправительной колонии №2 в Калмыкии
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
ИГ* готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию, заявил Патрушев
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
Число пострадавших на таджико-киргизской границе возросло до шести
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Крыму оценили планы Зеленского по Севастополю
Обручальные кольца
В Грибоедовском ЗАГСе Москвы можно будет пожениться ночью
Автомобиль Следственного комитета РФ
Члены красноярской УИК пойдут под суд за махинации с подписями
Истуканы-моаи
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
Лента новостейМолния