В Кузбассе опровергли данные о выдаче продуктовых карточек шахтерам

КЕМЕРОВО, 18 дек- РИА Новости. Заместитель губернатора Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности транспорту и экологии Андрей Панов опроверг информацию о выдаче продуктовых карточек шахтерам вместо зарплаты, по данным департамента угольной промышленности, социальной напряженности на угольных предприятиях нет.

Ранее местные СМИ сообщили, что работникам некоторых угольных предприятий выдают продуктовые карточки вместо зарплаты номиналом в тысячу рублей.

"По информации территориальной организации профсоюзов угольщиков на АО "Шахта "Заречная", шахтоучастке "Октябрьский" и АО "Шахта "Алексиевская" ежегодно членам профсоюзного актива к Новому году дарят подарочные наборы. В этом году было приято решение заменить их сертификатами супермаркетов "Ярче" номиналом 1000 рублей, сеть широко представлена в Полысаево и Ленинске-Кузнецком. Никакого отношения к зарплате эти карточки не имеют", – написал Панов в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что на АО "Шахта "Заречная" задолженность погашается частично. Очередные выплаты произведены 13 декабря 2019 года. "Полностью долг по зарплате руководство компании планирует погасить до 25.12.2019 года. Изыскиваются финансовые ресурсы для выплаты работникам", – подчеркнул замгубернатора.

Как сообщили в департаменте угольной промышленности, на АО "Шахта "Алексиевская" задолженность составляет 36,4 миллиона рублей, в простое находится 91 человек. На АО "Шахта "Заречная", где долг по зарплате составил 71,2 миллиона рублей, в простое находятся 106 сотрудников. В департаменте подчеркнули, что забастовок на предприятиях нет.