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Иран объявил об испытании центрифуг вне рамок ядерной сделки
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РИА Новости

Иран объявил об испытании центрифуг вне рамок ядерной сделки

10:52 18.12.2019 (обновлено: 10:57 18.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани
 Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 дек – РИА Новости. Тегеран в настоящий момент проводит испытания новейшей центрифуги IR-9 по обогащению урана, сообщил в среду президент Ирана Хасан Роухани, который находится в Малайзии.

"Несмотря на санкции и экономическое давление, мы прогрессируем в ядерной сфере. На сегодняшний день у нас работают новые центрифуги IR-6, центрифуги IR-9 проходят испытания", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

Глава Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи ранее заявлял о том, что мощность новейшей центрифуги для обогащения урана IR-9 , над которой работает Иран, в 50 раз выше основной центрифуги IR-1.
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Агентство Рейтер со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщало, что на ядерных объектах Ирана уже установлены центрифуги типа IR-9, а также ряд других, не предусмотренных ядерной сделкой.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
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Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиМАГАТЭАли Акбар СалехиМалайзияВашингтон (штат)СШАВ мире
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