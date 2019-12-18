Иран объявил об испытании центрифуг вне рамок ядерной сделки

ТЕГЕРАН, 18 дек – РИА Новости. Тегеран в настоящий момент проводит испытания новейшей центрифуги IR-9 по обогащению урана, сообщил в среду президент Ирана Тегеран в настоящий момент проводит испытания новейшей центрифуги IR-9 по обогащению урана, сообщил в среду президент Ирана Хасан Роухани , который находится в Малайзии.

"Несмотря на санкции и экономическое давление, мы прогрессируем в ядерной сфере. На сегодняшний день у нас работают новые центрифуги IR-6, центрифуги IR-9 проходят испытания", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

Глава Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи ранее заявлял о том, что мощность новейшей центрифуги для обогащения урана IR-9 , над которой работает Иран, в 50 раз выше основной центрифуги IR-1.

Агентство Рейтер со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщало, что на ядерных объектах Ирана уже установлены центрифуги типа IR-9, а также ряд других, не предусмотренных ядерной сделкой.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.