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Подозреваемый по делу Шеремета отказался давать показания
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РИА Новости

Подозреваемый по делу Шеремета отказался давать показания

10:52 18.12.2019
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© Фото : аккаунт Андрея Антоненко в FacebookАндрей Антоненко
Андрей Антоненко
© Фото : аккаунт Андрея Антоненко в Facebook
Андрей Антоненко. Архивное фото
КИЕВ, 18 дек – РИА Новости. Подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко не будет давать показания следствию, потому что считает следователей предвзятыми.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем - детский врач Юлия Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
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"Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным статьей 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что с стороны следователей будет определенная предвзятость", - говорится в заявлении группы адвокатов Антоненко, которую опубликовал в Facebook один из адвокатов Виталий Галенченко.
Как отмечается, Антоненко в дальнейшем не будет давать показания, до тех пор, пока не убедится в беспристрастности следствия. "Он до сих пор не понимает, почему именно его "назначили" подозреваемым и за что. Андрей не только не признает вину, но и ни одного факта, которые о нем выкладывают, поскольку эти факты, в том числе алиби, легко проверить. Мы ожидаем от следствия быстрой реакции в ближайшее время", - говорится в заявлении.
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Согласно заявлению адвокатов, Антоненко начал общаться с Кузьменко уже после убийства Шеремета. Кроме того, Антоненко не знает лично других фигурантов дела и никаких дел с ними не обсуждал.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Андрей Антоненко
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Андрей АнтоненкоУбийство журналиста Павла ШереметаПавел ШереметУкраинаВ мире
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