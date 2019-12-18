Подозреваемый по делу Шеремета отказался давать показания

КИЕВ, 18 дек – РИА Новости. Подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета Подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко не будет давать показания следствию, потому что считает следователей предвзятыми.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета . По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем - детский врач Юлия Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

"Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным статьей 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что с стороны следователей будет определенная предвзятость", - говорится в заявлении группы адвокатов Антоненко, которую опубликовал в Facebook один из адвокатов Виталий Галенченко.

Как отмечается, Антоненко в дальнейшем не будет давать показания, до тех пор, пока не убедится в беспристрастности следствия. "Он до сих пор не понимает, почему именно его "назначили" подозреваемым и за что. Андрей не только не признает вину, но и ни одного факта, которые о нем выкладывают, поскольку эти факты, в том числе алиби, легко проверить. Мы ожидаем от следствия быстрой реакции в ближайшее время", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению адвокатов, Антоненко начал общаться с Кузьменко уже после убийства Шеремета. Кроме того, Антоненко не знает лично других фигурантов дела и никаких дел с ними не обсуждал.