Минобороны рассказало о выравнивании цены Ми-28НМ

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Изначальная цена нового вертолета Ми-28НМ в 1,5 раза превышала цену Ми-28УБ, тогда как возможности модернизированной машины этой стоимости не соответствовали, заявил заместитель министра обороны России Изначальная цена нового вертолета Ми-28НМ в 1,5 раза превышала цену Ми-28УБ, тогда как возможности модернизированной машины этой стоимости не соответствовали, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко

"Первоначально предложенная АО "Вертолеты России" цена вертолета Ми-28НМ в 1,5 раза превышала стоимость закупаемого для нужд Минобороны России вертолета Ми-28УБ. Вертолет Ми-28НМ — более новая машина, с большими возможностями, но рост возможностей машины не соответствовал росту цены. Основной причиной роста цены являлось значительное увеличение стоимости комплектующих изделий вертолета предприятиями кооперации", - сказал Криворучко в интервью журналу "Оборона России"

По его словам, с целью снижения цены вертолета Минобороны пошло на "беспрецедентный шаг", заключив на форуме "Армия-2019" государственный контракт на поставку 98 вертолетов Ми-28НМ на период до 2027 года. "Такой объем поставляемой продукции позволил предприятиям промышленности консолидировать усилия по снижению цены на вертолет Ми-28НМ посредством оптимизации затрат на покупные комплектующие изделия с учетом долгосрочной производственной загрузки предприятий. Также головным исполнителем ПАО "Росвертол" проведена значительная работа по оптимизации собственных затрат. Это позволило в конечном итоге выйти на приемлемый уровень цен на вертолеты Ми-28НМ", - сказал заместитель министра обороны РФ.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Минобороны было намерено отказаться от закупок Ми-28НМ из-за его высокой цены. Позднее Криворучко заявил, что ведомство пришло к соглашению с "Вертолетами России", а глава этого холдинга Андрей Богинский отметил, что доводы военных о цене на Ми-28НМ услышаны.