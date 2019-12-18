Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T10:45+0300
https://ria.ru/20191218/1562518298.html
Минобороны рассказало о выравнивании цены Ми-28НМ
https://cdn23.img.ria.ru/images/156230/32/1562303208_0:38:3072:1766_1036x0_80_0_0_a67905864b8ada758dc4bb9437da0fee.jpg
РИА Новости

Минобороны рассказало о выравнивании цены Ми-28НМ

10:45 18.12.2019
486
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ми-28Н
Ударный вертолет Ми-28Н
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Ударный вертолет Ми-28Н. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Изначальная цена нового вертолета Ми-28НМ в 1,5 раза превышала цену Ми-28УБ, тогда как возможности модернизированной машины этой стоимости не соответствовали, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
"Первоначально предложенная АО "Вертолеты России" цена вертолета Ми-28НМ в 1,5 раза превышала стоимость закупаемого для нужд Минобороны России вертолета Ми-28УБ. Вертолет Ми-28НМ — более новая машина, с большими возможностями, но рост возможностей машины не соответствовал росту цены. Основной причиной роста цены являлось значительное увеличение стоимости комплектующих изделий вертолета предприятиями кооперации", - сказал Криворучко в интервью журналу "Оборона России".
Вертолет Ми-28Н на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
27 июня, 17:50
Минобороны получит первые 18 Ми-28НМ до 2021 года
По его словам, с целью снижения цены вертолета Минобороны пошло на "беспрецедентный шаг", заключив на форуме "Армия-2019" государственный контракт на поставку 98 вертолетов Ми-28НМ на период до 2027 года. "Такой объем поставляемой продукции позволил предприятиям промышленности консолидировать усилия по снижению цены на вертолет Ми-28НМ посредством оптимизации затрат на покупные комплектующие изделия с учетом долгосрочной производственной загрузки предприятий. Также головным исполнителем ПАО "Росвертол" проведена значительная работа по оптимизации собственных затрат. Это позволило в конечном итоге выйти на приемлемый уровень цен на вертолеты Ми-28НМ", - сказал заместитель министра обороны РФ.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Минобороны было намерено отказаться от закупок Ми-28НМ из-за его высокой цены. Позднее Криворучко заявил, что ведомство пришло к соглашению с "Вертолетами России", а глава этого холдинга Андрей Богинский отметил, что доводы военных о цене на Ми-28НМ услышаны.
Позднее индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков в интервью РИА Новости сообщил, что для достижения договоренности с Минобороны по цене на вертолет Ми-28НМ холдинг "Вертолеты России" провел работу с поставщиками двигателей, радиоэлектронного оборудования, систем вооружения и так далее.
Опубликованы кадры первого применения новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ
23 июня, 09:07
Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
1600110
Обсудить 0
Ми-28НМАлексей КриворучкоВертолеты РоссииРостехРоссияБезопасность
Рекомендуем
Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А
Минобороны до конца года заключит контракт на поставку Ил-76МД-90А
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или Изделие 80)
Перспективный "стратег" ПАК ДА поступит на вооружение до 2027 года
Игорь Артемьев
Российские предприятия ОПК прячут убытки, заявили в ФАС
Встреча начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова с представителями военно-­дипломатического корпуса
Российскую систему предупреждения о ракетном нападении назвали "Купол"
Самолет ВКС России с гиперзвуковой ракетой Кинжал
Для ракетного комплекса "Кинжал" расширят аэродромную сеть
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу уверен, что РВСН полностью перевооружат в ближайшие годы
Военнослужащие Вооруженных сил России
Российские войска переоснастили более 30 частей и соединений за год
Большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков
Северный флот не станут переделывать в военный округ
Рабочие Выборгского судостроительного завода в Ленинградской области готовят к спуску на воду гидрографический катер-катамаран Михаил Казанский
В Новороссийске начнутся испытания двух гидрографических катеров
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Электрический двигатель на высокотемпературных сверхпроводниках
В России провели испытания мощного электродвигателя для аэротакси
Первый авианосец собственного производства КНР
ВМС Китая объяснили, почему новый авианосец назвали "Шаньдун"
Дилинговый центр в центральном офисе Сбербанка России в Москве
Российская биржа не стала источником средств для бизнеса, заявили в СП
Военнослужащий
Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса Пересвет
"Пересветы" начали прикрывать передвижные ракетные комплексы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
Лента новостейМолния