Минобороны до конца года заключит контракт на поставку Ил-76МД-90А

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минобороны России до конца года заключит новый контракт на поставку тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
"Цена серийного самолета Ил-76МД-90А в период 2021–2027 годов будет определена в конце 2019 года в установленном порядке при заключении нового долгосрочного государственного контракта на поставку самолетов данного типа для нужд Минобороны России", - сказал Криворучко в интервью журналу "Оборона России".
По его словам, в первом полугодии 2019-го Минобороны, Минпромторг и ФАС завершили анализ экономического обоснования изменения цены серийного самолета Ил-76МД-90А. "Стоимость серийного самолета до 2020 года признана экономически обоснованной", - отметил замминистра.
Всего Минобороны получило три серийных Ил-76МД-90А, до конца года планировалось передать еще два самолета.
В 2017 году "Коммерсант" сообщал, что Минобороны РФ и Объединенная авиастроительная корпорация пересмотрят условия крупнейшего авиационного контракта, предусматривающего поставку 39 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. По данным газеты, вопрос о перезаключении контракта на поставку Минобороны РФ 39 самолетов Ил-76МД-90А был поднят во время закрытой части совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева, посетившего "Авиастар-СП".
31 августа 2018, 17:16Новое оружие РоссииГосударственные испытания транспортника Ил-76МД-90А завершат к 2021 годуАвиационный комплекс им. С.В. Ильюшина получил положительное предварительное заключение Минобороны России по результатам летных испытаний нового тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.
В 2012 году соглашение оценивалось в 140 миллиардов рублей: этого должно было хватить на постройку 39 самолетов, которые впоследствии планировалось передать военно-транспортной авиации. Подчеркивалось, что такой заказ позволит загрузить "Авиастар-СП" как минимум до 2018 года. Однако из-за неверно просчитанной формулы цены и валютных колебаний ульяновское предприятие "Авиастар-СП" несло при изготовлении каждой машины убыток в 1 миллиард рублей.
Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А предназначен для межрегиональной перевозки грузов, а также для перевозки больных и раненых и тушения пожаров. Максимальная коммерческая нагрузка увеличена до 60 тонн. Максимальный взлетный вес самолета доведен до 210 тонн.