Минобороны до конца года заключит контракт на поставку Ил-76МД-90А

"Цена серийного самолета Ил-76МД-90А в период 2021–2027 годов будет определена в конце 2019 года в установленном порядке при заключении нового долгосрочного государственного контракта на поставку самолетов данного типа для нужд Минобороны России", - сказал Криворучко в интервью журналу "Оборона России".

По его словам, в первом полугодии 2019-го Минобороны, Минпромторг и ФАС завершили анализ экономического обоснования изменения цены серийного самолета Ил-76МД-90А. "Стоимость серийного самолета до 2020 года признана экономически обоснованной", - отметил замминистра.

Всего Минобороны получило три серийных Ил-76МД-90А, до конца года планировалось передать еще два самолета.

В 2017 году " Коммерсант " сообщал, что Минобороны РФ и Объединенная авиастроительная корпорация пересмотрят условия крупнейшего авиационного контракта, предусматривающего поставку 39 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. По данным газеты, вопрос о перезаключении контракта на поставку Минобороны РФ 39 самолетов Ил-76МД-90А был поднят во время закрытой части совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева, посетившего "Авиастар-СП".

В 2012 году соглашение оценивалось в 140 миллиардов рублей: этого должно было хватить на постройку 39 самолетов, которые впоследствии планировалось передать военно-транспортной авиации. Подчеркивалось, что такой заказ позволит загрузить "Авиастар-СП" как минимум до 2018 года. Однако из-за неверно просчитанной формулы цены и валютных колебаний ульяновское предприятие "Авиастар-СП" несло при изготовлении каждой машины убыток в 1 миллиард рублей.