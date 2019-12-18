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Российские предприятия ОПК прячут убытки, заявили в ФАС
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РИА Новости

Российские предприятия ОПК прячут убытки, заявили в ФАС

10:34 18.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкИгорь Артемьев
Игорь Артемьев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Игорь Артемьев. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Финансовые директора ряда предприятий ОПК прячут убытки от акционеров, создавая иллюзию стабильности, сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
"Сегодня предприятия в оборонно-промышленной отрасли, за редким исключением, вообще не имеют стратегии, направленной на сокращение издержек и повышение операционной эффективности. Кроме того, финансовые директора научились ловко управляться с отчетностью и прятать убытки от акционеров и государства, тем самым создавая иллюзию стабильности", - сказал Артемьев в интервью журналу "Оборона России".
Он отметил, что рост издержек отдельных предприятий ОПК опережает возможности федерального бюджета. "Это приводит к огромным долгам с отсутствием перспектив на какое-либо развитие. Именно поэтому в оборонной промышленности необходимы системные реформы, которые направлены на изменение базовой мотивации менеджмента, осуществляющего управление, а также на стимулирование притока в отрасль частных инвестиций", - сказал глава ФАС.
По его словам, одним из системных институциональных преобразований можно считать реформу ценообразования в сфере ГОЗ, которая началась несколько лет назад с утверждения постановления правительства РФ №1465 о государственном регулировании цен в сфере гособоронзаказа.
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"Суть этой реформы заключается в стимулировании менеджмента предприятий ОПК к организации максимально эффективного производства продукции, а также к формированию долгосрочной экономической стратегии предприятия (6 лет и более), без которой невозможна реализация инвестиционных процессов на принципах, сопоставимых с гражданскими отраслями промышленности", - пояснил Артемьев.
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Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Федеральная антимонопольная служба РФИгорь АртемьевРоссияЭкономика
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