Российские предприятия ОПК прячут убытки, заявили в ФАС

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Финансовые директора ряда предприятий Финансовые директора ряда предприятий ОПК прячут убытки от акционеров, создавая иллюзию стабильности, сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

"Сегодня предприятия в оборонно-промышленной отрасли, за редким исключением, вообще не имеют стратегии, направленной на сокращение издержек и повышение операционной эффективности. Кроме того, финансовые директора научились ловко управляться с отчетностью и прятать убытки от акционеров и государства, тем самым создавая иллюзию стабильности", - сказал Артемьев в интервью журналу "Оборона России".

Он отметил, что рост издержек отдельных предприятий ОПК опережает возможности федерального бюджета. "Это приводит к огромным долгам с отсутствием перспектив на какое-либо развитие. Именно поэтому в оборонной промышленности необходимы системные реформы, которые направлены на изменение базовой мотивации менеджмента, осуществляющего управление, а также на стимулирование притока в отрасль частных инвестиций", - сказал глава ФАС.

По его словам, одним из системных институциональных преобразований можно считать реформу ценообразования в сфере ГОЗ, которая началась несколько лет назад с утверждения постановления правительства РФ №1465 о государственном регулировании цен в сфере гособоронзаказа.