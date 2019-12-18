В Крыму оценили планы Зеленского по Севастополю

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал блефом упоминание полуострова в украинском проекте конституционных поправок о децентрализации, отметив, что борьба за Севастополь Украиной давно проиграна.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект конституционных поправок о децентрализации. Документ предлагает изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта, при этом в предложенной системе упоминается Автономная республика Крым, а об особом правовом статусе Севастополя речи не идет. Действующая конституция гласит, что Севастополь обладает специальным статусом наряду с Киевом.
"Невозможно чьими-то словами или прихотями перевернуть или унизить исторический фундамент великого русского города Севастополь. Это утес в море, который выстоял и шторма, и ветра, он непоколебим, как и вся Россия. Что может сделать Зеленский Севастополю, который ему не принадлежит? Это просто блеф - выдать желаемое за действительное, ведь, если честно, борьбу за Севастополь Украина давно проиграла", - сказал РИА Новости Бальбек.
Он добавил, что сегодняшняя киевская власть продолжает совершать очередные исторические ошибки, которые ещё больше отталкивают крымчан от политики Украины.