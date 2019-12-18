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В Крыму оценили планы Зеленского по Севастополю
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РИА Новости

В Крыму оценили планы Зеленского по Севастополю

10:33 18.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал блефом упоминание полуострова в украинском проекте конституционных поправок о децентрализации, отметив, что борьба за Севастополь Украиной давно проиграна.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект конституционных поправок о децентрализации. Документ предлагает изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта, при этом в предложенной системе упоминается Автономная республика Крым, а об особом правовом статусе Севастополя речи не идет. Действующая конституция гласит, что Севастополь обладает специальным статусом наряду с Киевом.
"Невозможно чьими-то словами или прихотями перевернуть или унизить исторический фундамент великого русского города Севастополь. Это утес в море, который выстоял и шторма, и ветра, он непоколебим, как и вся Россия. Что может сделать Зеленский Севастополю, который ему не принадлежит? Это просто блеф - выдать желаемое за действительное, ведь, если честно, борьбу за Севастополь Украина давно проиграла", - сказал РИА Новости Бальбек.
Он добавил, что сегодняшняя киевская власть продолжает совершать очередные исторические ошибки, которые ещё больше отталкивают крымчан от политики Украины.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Вчера, 09:57
Пушков высмеял идею Зеленского по "специальному статусу" Севастополя
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Руслан БальбекГосдума РФВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКрымСевастопольРоссияВ мире
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