В Крыму оценили планы Зеленского по Севастополю

"Невозможно чьими-то словами или прихотями перевернуть или унизить исторический фундамент великого русского города Севастополь. Это утес в море, который выстоял и шторма, и ветра, он непоколебим, как и вся Россия. Что может сделать Зеленский Севастополю, который ему не принадлежит? Это просто блеф - выдать желаемое за действительное, ведь, если честно, борьбу за Севастополь Украина давно проиграла", - сказал РИА Новости Бальбек.