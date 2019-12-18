В Таиланде задержали местного "Джека Потрошителя"

БАНГКОК, 18 дек – РИА Новости. Полицейским удалось обнаружить и задержать вышедшего недавно на свободу серийного убийцу женщин, которого подозревают в новом убийстве, совершенном в прошлые выходные, сообщает телеканал Полицейским удалось обнаружить и задержать вышедшего недавно на свободу серийного убийцу женщин, которого подозревают в новом убийстве, совершенном в прошлые выходные, сообщает телеканал Thai PBS.

55-летнего Сомкита Пхумпхуанга, прозванного СМИ "тайским Джеком Потрошителем", освобожденного досрочно из тюрьмы за примерное поведение в мае 2019 года, а теперь подозреваемого в жестоком убийстве его 51-летней любовницы в ее доме в провинции Кхонкен в прошлое воскресенье, задержали утром в среду в поезде, следовавшем из северо-восточных провинций Таиланда в Бангкок, говорится в сообщении.

Hunted serial killer picked up latest victim on Facebook https://t.co/EbREVSrUyG — Bangkok Post (@BangkokPostNews) 17 декабря 2019 г.

Подозреваемый сел в поезд в столице провинции Сурин и был задержан, когда поезд остановился на станции Пак Чонг в провинции Накхон Ратчасима в 250 км от таиландской столицы, сообщает телеканал.

В воскресенье в доме погибшей женщины полицейские нашли биоматериал подозреваемого и отпечатки его пальцев (в том числе на орудии убийства – толстом электропроводе, которым задушили потерпевшую), а также его мобильный телефон и документы на его автомобиль.

Пхумпхуанг был в 2012 году осужден на пожизненное заключение по обвинению в убийстве в 2005 году шести женщин. Все его жертвы работали в индустрии развлечений – "караоке-барах" и "массажных салонах" в районах "красных фонарей" в городах таиландского северо-востока, и именно поэтому сразу после ареста в 2005 году СМИ дали ему кличку "Тайский Джек Потрошитель", так как настоящий Потрошитель, лондонский преступник конца XIX века, убивал почти исключительно проституток.

Paroled serial killer arrested https://t.co/DuA5vTDZbS — Bangkok Post (@BangkokPostNews) 18 декабря 2019 г.

Однако таиландское законодательство предоставляет амнистии и сокращения срока заключения даже осужденным пожизненно. Амнистии проводятся ежегодно в Дни рождения короля и королевы Таиланда и в дни других важных событий, связанных с монархией: например, смерти короля и восшествия на престол нового монарха. Пхумпхуанг отличался в тюрьме образцово-примерным поведением, за счет чего его пожизненный срок сначала превратился в 20 лет заключения, а затем сократился до 14 лет. В мае 2019 года арестованный в 2005 году серийный убийца вышел на свободу.

Как выяснило следствие, Пхумпхуанг познакомился со своей предполагаемой новой жертвой через социальную сеть Facebook. Он представился ей адвокатом, работающим по уголовным делам в судах разных провинций страны. Когда друзья по переписке встретились лично, начался роман, и, по словам сына погибшей, который давно живет отдельно от матери, его мать собиралась съехаться с ее новым любовником в ближайшее время.