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В Таиланде задержали местного "Джека Потрошителя"
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РИА Новости

В Таиланде задержали местного "Джека Потрошителя"

10:29 18.12.2019
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© Fotolia / tiveryluckyПолиция Таиланда
Полиция Таиланда
© Fotolia / tiverylucky
Полиция Таиланда. Архивное фото
БАНГКОК, 18 дек – РИА Новости. Полицейским удалось обнаружить и задержать вышедшего недавно на свободу серийного убийцу женщин, которого подозревают в новом убийстве, совершенном в прошлые выходные, сообщает телеканал Thai PBS.
55-летнего Сомкита Пхумпхуанга, прозванного СМИ "тайским Джеком Потрошителем", освобожденного досрочно из тюрьмы за примерное поведение в мае 2019 года, а теперь подозреваемого в жестоком убийстве его 51-летней любовницы в ее доме в провинции Кхонкен в прошлое воскресенье, задержали утром в среду в поезде, следовавшем из северо-восточных провинций Таиланда в Бангкок, говорится в сообщении.
Подозреваемый сел в поезд в столице провинции Сурин и был задержан, когда поезд остановился на станции Пак Чонг в провинции Накхон Ратчасима в 250 км от таиландской столицы, сообщает телеканал.
В воскресенье в доме погибшей женщины полицейские нашли биоматериал подозреваемого и отпечатки его пальцев (в том числе на орудии убийства – толстом электропроводе, которым задушили потерпевшую), а также его мобильный телефон и документы на его автомобиль.
Пхумпхуанг был в 2012 году осужден на пожизненное заключение по обвинению в убийстве в 2005 году шести женщин. Все его жертвы работали в индустрии развлечений – "караоке-барах" и "массажных салонах" в районах "красных фонарей" в городах таиландского северо-востока, и именно поэтому сразу после ареста в 2005 году СМИ дали ему кличку "Тайский Джек Потрошитель", так как настоящий Потрошитель, лондонский преступник конца XIX века, убивал почти исключительно проституток.
Однако таиландское законодательство предоставляет амнистии и сокращения срока заключения даже осужденным пожизненно. Амнистии проводятся ежегодно в Дни рождения короля и королевы Таиланда и в дни других важных событий, связанных с монархией: например, смерти короля и восшествия на престол нового монарха. Пхумпхуанг отличался в тюрьме образцово-примерным поведением, за счет чего его пожизненный срок сначала превратился в 20 лет заключения, а затем сократился до 14 лет. В мае 2019 года арестованный в 2005 году серийный убийца вышел на свободу.
Как выяснило следствие, Пхумпхуанг познакомился со своей предполагаемой новой жертвой через социальную сеть Facebook. Он представился ей адвокатом, работающим по уголовным делам в судах разных провинций страны. Когда друзья по переписке встретились лично, начался роман, и, по словам сына погибшей, который давно живет отдельно от матери, его мать собиралась съехаться с ее новым любовником в ближайшее время.
Нож
15 октября, 03:00Акценты
Письмо из ада: кто стоял за "Джеком-потрошителем" – новая версия "Сэр! Посылаю Вам половину почки, которую взял у одной из женщин; вторую половину я зажарил и съел – она была прелестной на вкус. Попробуйте остановить меня". 15 октября 1888 года в Комитет бдительности лондонского района Уайтчепел пришло письмо от того, кого называли "Джеком-потрошителем".
Департамент коррекции министерства юстиции Таиланда в среду публично признал, что освобождение Пхумпхуанга из тюрьмы было "ошибкой в процедуре амнистирования заключенных", сообщает Thai PBS.
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