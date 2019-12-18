В Нью-Дели на фоне беспорядков усилили меры безопасности

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 дек - РИА Новости. Повышенные меры безопасности приняты в столице Индии Повышенные меры безопасности приняты в столице Индии Нью-Дели на фоне проходящих в стране масштабных протестных акций против принятия поправок к закону о гражданстве, передает телеканал NDTV

Решение усилить безопасность в индийской столице было принято после того, как во вторник толпа из двух тысяч протестующих вступила в столкновения в полицией в северо-восточном квартале Силампур. Демонстранты попытались прорваться в центр города, однако полисмены не позволили им этого сделать.

Вслед за этим толпа начала закидывать правоохранителей камнями, кирпичами и палками, из-за чего силовики были вынуждены применить дубинки и слезоточивый газ. В ходе беспорядков несколько полицейских автобусов и мотоциклов были разбиты. Десятки митингующих задержаны.

В среду на улицах столицы дежурят усиленные наряды полиции, проводится выборочная проверка документов у водителей. Занятия во многих учебных заведениях отменены, мобильный интернет работает с существенными ограничениями.

Скандальные поправки, вступившие в силу в конце минувшей недели, предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана, Пакистана и Бангладеш - если те столкнулись с притеснениями на родине.

Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.