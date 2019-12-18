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В Нью-Дели на фоне беспорядков усилили меры безопасности
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РИА Новости

В Нью-Дели на фоне беспорядков усилили меры безопасности

10:24 18.12.2019
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© AP Photo / Tsering TopgyalСотрудники полиции в Индии
Сотрудники полиции в Индии
© AP Photo / Tsering Topgyal
Сотрудники полиции в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 дек - РИА Новости. Повышенные меры безопасности приняты в столице Индии Нью-Дели на фоне проходящих в стране масштабных протестных акций против принятия поправок к закону о гражданстве, передает телеканал NDTV.
Решение усилить безопасность в индийской столице было принято после того, как во вторник толпа из двух тысяч протестующих вступила в столкновения в полицией в северо-восточном квартале Силампур. Демонстранты попытались прорваться в центр города, однако полисмены не позволили им этого сделать.
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Вслед за этим толпа начала закидывать правоохранителей камнями, кирпичами и палками, из-за чего силовики были вынуждены применить дубинки и слезоточивый газ. В ходе беспорядков несколько полицейских автобусов и мотоциклов были разбиты. Десятки митингующих задержаны.
В среду на улицах столицы дежурят усиленные наряды полиции, проводится выборочная проверка документов у водителей. Занятия во многих учебных заведениях отменены, мобильный интернет работает с существенными ограничениями.
Скандальные поправки, вступившие в силу в конце минувшей недели, предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана, Пакистана и Бангладеш - если те столкнулись с притеснениями на родине.
Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
Массовые демонстрации в различных частях Индии на этой почве продолжаются с середины предыдущей недели.
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