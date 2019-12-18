"ЮТэйр" опровергла сообщение об аварийной посадке самолета в Сургуте

"ЮТэйр" опровергает информацию об аварийной посадке Boeing 737-500 в Сургуте 15 декабря. Посадка штатная, перед посадкой самолет уходил на второй круг по требованиям безопасности", - сказал собеседник агентства.

Ранее интернет-издание Ura.ru, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что днем в воскресенье в сургутском аэропорту "совершил аварийную посадку" Boeing 737. Самолет, по информации СМИ, перед посадкой ушел на второй круг из-за "невыпуска закрылок", при этом в сообщении также подчеркивается, что борт приземлился в штатном режиме.