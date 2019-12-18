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"ЮТэйр" опровергла сообщение об аварийной посадке самолета в Сургуте
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РИА Новости

"ЮТэйр" опровергла сообщение об аварийной посадке самолета в Сургуте

10:23 18.12.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 авиакомпании Utair
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 дек - РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" опровергает информацию СМИ об "аварийной посадке" самолета Boeing в Сургуте, которая якобы произошла 15 декабря, заявили РИА Новости в среду в пресс-службе перевозчика.
"ЮТэйр" опровергает информацию об аварийной посадке Boeing 737-500 в Сургуте 15 декабря. Посадка штатная, перед посадкой самолет уходил на второй круг по требованиям безопасности", - сказал собеседник агентства.
Ранее интернет-издание Ura.ru, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что днем в воскресенье в сургутском аэропорту "совершил аварийную посадку" Boeing 737. Самолет, по информации СМИ, перед посадкой ушел на второй круг из-за "невыпуска закрылок", при этом в сообщении также подчеркивается, что борт приземлился в штатном режиме.
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Boeing 737ЮТэйрСургутХанты-МансийскПроисшествия
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