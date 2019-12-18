"Яндекс" рассказал, что искали россияне в Сети в 2019 году

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президентские выборы на Украине и выигравший их Президентские выборы на Украине и выигравший их Владимир Зеленский заняли в уходящем году первое место по числу запросов россиян в поисковике, говорится в исследовании "Яндекса" , имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Владимир Зеленский возглавил список людей, про которых в 2019 году начали задавать намного больше запросов как про личностей - с биографией, убеждениями, достижениями, профилями в соцсетях, фотографиями. Запросы про события, привлекшие внимание к этим людям, например про дебаты Зеленского с Порошенко или российские концерты Билли Айлиш, при составлении топа не учитывали", - отмечают аналитики интернет-компании. Также в топ-3 вошли запросы о японском геймдизайнере Хидео Кодзиме и шведской экологической активистке Грете Тунберг.

В тройку событий, про которые россияне чаще всего искали информацию, вошли также пожар в соборе Парижской Богоматери и протесты в Москве, связанные с выборами в Мосгордуму.

Среди фильмов, лидировавших по числу запросов в поиске, целых шесть экранизаций комиксов, в том числе "Мстители: Финал" и "Капитан Марвел". На первом месте в топе кино - российская картина "Т-34". Самый популярный мультфильм года - римейк "Короля Льва". "Из сериалов наибольший интерес вызвали финальный сезон "Игры престолов" и "Чернобыль" телекомпании HBO. Почти все остальные строчки в топе занимают сериалы российских компаний, самый популярный из них - "Жуки", - отметили в "Яндексе".

Согласно подсчетам его аналитиков, весь спортивный топ-3 заняли бои: Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье, Александра Емельяненко против Михаила Кокляева, Федора Емельяненко против Райана Бейдера. В десятку самых запрашиваемых пользователями спортивных событий также вошли футбольные и хоккейные матчи. Никакие другие виды спорта не вызвали такого интереса у россиян.