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2019-12-18T10:15+0300
https://ria.ru/20191218/1562517015.html
"Яндекс" рассказал, что искали россияне в Сети в 2019 году
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РИА Новости

"Яндекс" рассказал, что искали россияне в Сети в 2019 году

10:14 18.12.2019 (обновлено: 10:15 18.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президентские выборы на Украине и выигравший их Владимир Зеленский заняли в уходящем году первое место по числу запросов россиян в поисковике, говорится в исследовании "Яндекса", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Владимир Зеленский возглавил список людей, про которых в 2019 году начали задавать намного больше запросов как про личностей - с биографией, убеждениями, достижениями, профилями в соцсетях, фотографиями. Запросы про события, привлекшие внимание к этим людям, например про дебаты Зеленского с Порошенко или российские концерты Билли Айлиш, при составлении топа не учитывали", - отмечают аналитики интернет-компании. Также в топ-3 вошли запросы о японском геймдизайнере Хидео Кодзиме и шведской экологической активистке Грете Тунберг.
Офис компании Яндекс в Москве
17 декабря, 14:57
"Яндекс" представил большое поисковое обновление
В тройку событий, про которые россияне чаще всего искали информацию, вошли также пожар в соборе Парижской Богоматери и протесты в Москве, связанные с выборами в Мосгордуму.
Среди фильмов, лидировавших по числу запросов в поиске, целых шесть экранизаций комиксов, в том числе "Мстители: Финал" и "Капитан Марвел". На первом месте в топе кино - российская картина "Т-34". Самый популярный мультфильм года - римейк "Короля Льва". "Из сериалов наибольший интерес вызвали финальный сезон "Игры престолов" и "Чернобыль" телекомпании HBO. Почти все остальные строчки в топе занимают сериалы российских компаний, самый популярный из них - "Жуки", - отметили в "Яндексе".
Согласно подсчетам его аналитиков, весь спортивный топ-3 заняли бои: Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье, Александра Емельяненко против Михаила Кокляева, Федора Емельяненко против Райана Бейдера. В десятку самых запрашиваемых пользователями спортивных событий также вошли футбольные и хоккейные матчи. Никакие другие виды спорта не вызвали такого интереса у россиян.
"На первом месте в списке игр - Metro Exodus, разработка украинской студии 4A Games. Игра продолжает популярную серию, основанную на книгах Дмитрия Глуховского. На второй строчке - несмотря на неожиданный, никак не анонсированный выход - оказалась игра в жанре "королевская битва" Apex Legends", - говорится в релизе. Третью строчку заняла игра PUBG Lite.
Запуск первого Московского центрального диаметра
22 ноября, 09:46
МЦД стал одним из самых популярных запросов в "Яндексе" по Москве за сутки
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ЯндексПожар в соборе Парижской БогоматериВладимир ЗеленскийРоссияТехнологииОбщество
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