Минобороны: США дезинформируют мировое сообщество о ситуации в Сирии

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. США и их союзники продолжают дезинформировать мировое сообщество о ситуации в Сирии , это тормозит процесс возвращения сирийских граждан на родину, следует из совместного заявления межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

"Сирийское правительство проводит колоссальную работу по налаживанию мирной жизни в стране. Профильные структуры ООН признали соответствие созданных условий проживания возвращающихся граждан международным гуманитарным нормам. Тем не менее, США и их союзники продолжают дезинформировать мировое сообщество о ситуации в САР", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такие действия США тормозят процесс возвращения сирийцев на родину. Также в заявлении подчеркивается, что для обоснования легитимности своего присутствия в САР и для дальнейшего удержания контроля над нефтяными месторождениями американские власти любыми способами пытаются поддерживать очаги напряженности в Сирии.

Согласно данным начальника национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии Сирии Хусейна Махлюфа, острой остается проблема лагеря беженцев "Рукбан" в оккупированной США 55-ти километровой зоне Эт-Танф. Также критическая ситуация сохраняется и в лагере беженцев "Эль-Холь" в провинции Хасеке.

"Считаем необходимым подчеркнуть, что долю ответственности за такое положение дел несут и те европейские страны, которые всеми правдами и неправдами отказываются забирать к себе собственных граждан, воевавших на стороне ИГИЛ*", - говорится в заявлении.

Кроме того, стороны указали на большое количество самодельных взрывных устройств, мин-ловушек и других взрывоопасных предметов, оставленных боевиками в Ракке, призвав международное сообщество к участию в гуманитарном разминировании.