Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-18T10:11+0300
https://ria.ru/20191218/1562516784.html
Минобороны: США дезинформируют мировое сообщество о ситуации в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/155945/70/1559457002_0:62:3072:1790_1036x0_80_0_0_b55527453d92f4eed34e4f2cbf314929.jpg
РИА Новости

Минобороны: США дезинформируют мировое сообщество о ситуации в Сирии

10:11 18.12.2019
3350
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Дамаск. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. США и их союзники продолжают дезинформировать мировое сообщество о ситуации в Сирии, это тормозит процесс возвращения сирийских граждан на родину, следует из совместного заявления межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

"Сирийское правительство проводит колоссальную работу по налаживанию мирной жизни в стране. Профильные структуры ООН признали соответствие созданных условий проживания возвращающихся граждан международным гуманитарным нормам. Тем не менее, США и их союзники продолжают дезинформировать мировое сообщество о ситуации в САР", - говорится в сообщении.

Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймимв Сирии
Вчера, 00:26Война в Сирии
Российскую группировку в Сирии не станут увеличивать
Как отмечается, такие действия США тормозят процесс возвращения сирийцев на родину. Также в заявлении подчеркивается, что для обоснования легитимности своего присутствия в САР и для дальнейшего удержания контроля над нефтяными месторождениями американские власти любыми способами пытаются поддерживать очаги напряженности в Сирии.
Согласно данным начальника национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии Сирии Хусейна Махлюфа, острой остается проблема лагеря беженцев "Рукбан" в оккупированной США 55-ти километровой зоне Эт-Танф. Также критическая ситуация сохраняется и в лагере беженцев "Эль-Холь" в провинции Хасеке.
Сирия
Вчера, 00:33Война в Сирии
В Минобороны рассказали о помощи сирийцам в возвращении на родину

"Считаем необходимым подчеркнуть, что долю ответственности за такое положение дел несут и те европейские страны, которые всеми правдами и неправдами отказываются забирать к себе собственных граждан, воевавших на стороне ИГИЛ*", - говорится в заявлении.

Кроме того, стороны указали на большое количество самодельных взрывных устройств, мин-ловушек и других взрывоопасных предметов, оставленных боевиками в Ракке, призвав международное сообщество к участию в гуманитарном разминировании.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия
Вчера, 02:50Война в Сирии
Ряд стран призвали продлить оказание трансграничной гумпомощи Сирии
4140151
Обсудить 1
Война в СирииМихаил МизинцевИсламское государствоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияООНСШАВ мире
Рекомендуем
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
ИГ* готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию, заявил Патрушев
Военный конвой США в Сирии
Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, сообщили СМИ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД оценил законопроект конгресса о санкциях за "интервенцию в Ливии"
Военно-транспортный самолет ВВС США С-130 Hercules на авиабазе Инджирлик в Турции
Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Путин и Макрон провели телефонный разговор
Испытательный цех предприятия Серийный завод Антонов
В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган отправит в Москву делегацию для переговоров по Ливии
Автозаправочная станция Укранафта в Киеве
"Укрнафта" сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Севастополь. Крым
В Крыму оценили планы Зеленского лишить Севастополь "спецстатуса"
Сирийская армия в провинции Идлиб
В Идлибе при отражении атаки террористов погибли трое сирийских солдат
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
"Даем ему сутки". Кто хочет сменить Зеленского на посту президента
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Силы Хафтара заявили об успехах в боях за Триполи
Турецкие военные
СМИ сообщили об отправке Турцией военных и техники в Ливию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
00:29В США начали операцию по снижению показателей преступлений с насилием
Лента новостейМолния