Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T10:10+0300
https://ria.ru/20191218/1562516713.html
В Киеве началась акция автомобилистов возле офиса президента Украины
https://cdn22.img.ria.ru/images/156215/14/1562151437_0:238:1276:956_1036x0_80_0_0_7513ffcd4e51b8e33cf2a8d375dbe0d1.jpg
РИА Новости

В Киеве началась акция автомобилистов возле офиса президента Украины

10:10 18.12.2019
687
© РИА НовостиПолиция у здания офиса президента Украины в Киеве
Полиция у здания офиса президента Украины в Киеве
© РИА Новости
Полиция у здания офиса президента Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 18 дек – РИА Новости. Собственники нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией в среду проводят акцию возле здания офиса президента Украины в Киеве, трансляция велась на странице организации "Авто Евро Сила" в Facebook.
Автомобилисты собрались перед офисом президента, они требуют принять законопроект о доступной растаможке, который, в частности, предполагает льготы на растаможку для инвалидов и ветеранов.
Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве
17 декабря, 21:33
Зеленский прокомментировал акции протеста в Киеве
Также возле офиса президента дежурят правоохранители, ситуация спокойная.
Во вторник в центре Киева прошел ряд акций, в частности активисты протестовали против рассмотрения законопроектов о продаже сельскохозяйственной земли и митинговали собственники нерастаможенных автомобилей.
Акция протеста возле Верховной Рады переросла в потасовку с полицией
17 декабря, 17:06
Опубликовано видео беспорядков в центре Киева
3101000
Обсудить 0
КиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Дамаск
Минобороны: США дезинформируют мировое сообщество о ситуации в Сирии
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Крыму оценили планы Зеленского по Севастополю
Сотрудники полиции используют слезоточивый газ против участников акции протеста против земельной реформы возле здания Верховной рады в Киеве. 17 декабря 2019
Украинский генерал заявил об угрозе третьего Майдана
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков высмеял идею Зеленского по "специальному статусу" Севастополя
Андрей Антоненко
Подозреваемый по делу Шеремета отказался давать показания
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
"Даем ему сутки". Кто хочет сменить Зеленского на посту президента
Передача военнопленных Украине представителями ЛНР
В ЛНР обвинили Киев в нарушении договоренностей "нормандского саммита"
Автозаправочная станция Укранафта в Киеве
"Укрнафта" сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины
Украинцам запретили ездить в Россию по внутренним паспортам
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Bloomberg: США признали бесполезность мер по "Северному потоку — 2"
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В музее назвали возможную причину инцидента с Челябинским метеоритом
Севастополь. Крым
В Крыму оценили планы Зеленского лишить Севастополь "спецстатуса"
Денежные купюры: российский рубли и доллары
Торговая палата США предостерегла от санкций против госдолга России
Имангали Тасмагамбетов
Президент Казахстана освободил от должности посла в России
Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский прокомментировал акции протеста в Киеве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
00:29В США начали операцию по снижению показателей преступлений с насилием
Лента новостейМолния