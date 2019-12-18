В Киеве началась акция автомобилистов возле офиса президента Украины

Автомобилисты собрались перед офисом президента, они требуют принять законопроект о доступной растаможке, который, в частности, предполагает льготы на растаможку для инвалидов и ветеранов.
17 декабря, 21:33Зеленский прокомментировал акции протеста в Киеве
Также возле офиса президента дежурят правоохранители, ситуация спокойная.
Во вторник в центре Киева прошел ряд акций, в частности активисты протестовали против рассмотрения законопроектов о продаже сельскохозяйственной земли и митинговали собственники нерастаможенных автомобилей.
17 декабря, 17:06Опубликовано видео беспорядков в центре Киева