В Петербурге эвакуируют здания суда из-за сообщений о "минировании"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Три районных суда в Санкт-Петербурге эвакуируют в среду из-за угроз неизвестных о "минировании", сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Петродворцовый, Приморский и Сестрорецкий районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении.
17 декабря, 15:02В Москве эвакуировали Верховный суд из-за сообщения о минировании
Первые письма с угрозами о взрыве и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли в суды Петербурга 28 ноября. С тех пор каждый будний день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.