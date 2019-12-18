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В Петербурге эвакуируют здания суда из-за сообщений о "минировании"
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РИА Новости

В Петербурге эвакуируют здания суда из-за сообщений о "минировании"

10:10 18.12.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Санкт-Петербурге
Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Три районных суда в Санкт-Петербурге эвакуируют в среду из-за угроз неизвестных о "минировании", сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Петродворцовый, Приморский и Сестрорецкий районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении.
Верховный суд РФ
17 декабря, 15:02
В Москве эвакуировали Верховный суд из-за сообщения о минировании
Первые письма с угрозами о взрыве и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли в суды Петербурга 28 ноября. С тех пор каждый будний день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.
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