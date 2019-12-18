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Иран объяснил рост напряженности в регионе иностранным вмешательством
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РИА Новости

Иран объяснил рост напряженности в регионе иностранным вмешательством

10:03 18.12.2019
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© Fotolia / Emanuele MazzoniПанорама Тегерана, Иран
Панорама Тегерана, Иран
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 дек - РИА Новости. Рост напряженности в странах Ближнего Востока провоцируют иностранные государства, способствующие террористическим организациям, заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани.
"Нам нужно прекрасно понимать, откуда произрастают корни такого зла как терроризм. Мы прекрасно понимаем, что из-за рубежа этого региона приезжают сюда иностранные силы, которые не только способствуют росту терроризма, но и ещё снабжают (боевиков) вооружениями", - сказал Шамхани, открывая многостороннюю встречу секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвящённую афганской проблематике.
Он заявил, что прошедший с последней аналогичной встречи год на Ближнем Востоке произошло немало событий, угрожавших безопасности и стабильности государствам региона.
"В нашем регионе терроризм и экстремизм - это та беда и зло, которые продолжаются, и, к сожалению, угрожают нашему общему миру и стабильности в этом регионе. У нас нет другого выхода кроме как сообща работать и сотрудничать в этой сфере", - сказал секретарь иранского Совбеза.
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Он заявил, что Иран более 40 лет обращает внимание на афганскую проблематику и отметил, что Афганистан превратился в общую проблему государств Ближнего Востока.
"Из Афганистана, к сожалению, экспортируются силы, которые могут угрожать нашей безопасности. Подобные события являются очень большим вызовом нашей общей безопасности. На этом заседании мы собираемся обсудить разные аспекты афганской проблематики и продумать все нюансы, как мы можем найти разрешение для этих вызовов", - сказал Шамхани.
Он заявил, что укрепление безопасности Афганистана позволит усилить мир и стабильность в государствах Ближнего Востока.
Во встрече, проходящей в среду в Тегеране, Россию представляет делегация во главе с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, кроме того, в Тегеран прибыли делегации Афганистана, Китая, Индии, Таджикистана, Узбекистана.
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