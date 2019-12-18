ЦБ не будет создавать единые стандарты для ИИ банков, заявил Поздышев

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Банк России не намерен разрабатывать единые стандарты в отношении Банк России не намерен разрабатывать единые стандарты в отношении искусственного интеллекта , который представляет собой разные алгоритмы, самообучающиеся по разным принципам и на разных выборках данных, но обязательные требования со стороны регулятора будут связаны с качеством этих данных, сообщил в интервью РИА Новости зампред ЦБ Василий Поздышев

"Мы будем предоставлять банкам полную свободу во всем, что касается маркетинга, взаимодействия с клиентами и других сфер деятельности, не связанных с риском. Пусть нейросети выискивают лучших клиентов, определяют оптимальные услуги для них – регулятор финансового рынка вряд ли будет пытаться здесь каким-то образом влиять", - сказал Поздышев, отвечая на вопрос о том, планирует ли регулятор разработать единые стандарты в области искусственного интеллекта и роботизации.

При этом он пояснил, что ЦБ будет предъявлять требования к тому, каким образом банк с помощью нейросетей управляет тем или иным видом риска - финансовым, операционным, риском мошенничества. "Если искусственный интеллект оценивает кредитные риски, мы будем такую модель валидировать", - добавил собеседник агентства.

"Каких-то единых требований к искусственному интеллекту, конечно, предъявлять нельзя, потому что это совершенно разные алгоритмы, самообучающиеся по разным принципам и на разных выборках данных. Но требования, которые мы будем предъявлять в обязательном порядке, связаны с качеством этих данных. От того, насколько корректна обучающая выборка, зависит правильная работа искусственного интеллекта", - подчеркнул Поздышев.

Зампред ЦБ посетовал, что многие используют термин "искусственный интеллект", не имея четкого представления, что это такое.