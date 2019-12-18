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ЦБ не будет создавать единые стандарты для ИИ банков, заявил Поздышев
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РИА Новости

ЦБ не будет создавать единые стандарты для ИИ банков, заявил Поздышев

10:00 18.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центрального банка России Василий Поздышев
Заместитель председателя Центрального банка России Василий Поздышев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя Центрального банка России Василий Поздышев. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Банк России не намерен разрабатывать единые стандарты в отношении искусственного интеллекта, который представляет собой разные алгоритмы, самообучающиеся по разным принципам и на разных выборках данных, но обязательные требования со стороны регулятора будут связаны с качеством этих данных, сообщил в интервью РИА Новости зампред ЦБ Василий Поздышев.
"Мы будем предоставлять банкам полную свободу во всем, что касается маркетинга, взаимодействия с клиентами и других сфер деятельности, не связанных с риском. Пусть нейросети выискивают лучших клиентов, определяют оптимальные услуги для них – регулятор финансового рынка вряд ли будет пытаться здесь каким-то образом влиять", - сказал Поздышев, отвечая на вопрос о том, планирует ли регулятор разработать единые стандарты в области искусственного интеллекта и роботизации.
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При этом он пояснил, что ЦБ будет предъявлять требования к тому, каким образом банк с помощью нейросетей управляет тем или иным видом риска - финансовым, операционным, риском мошенничества. "Если искусственный интеллект оценивает кредитные риски, мы будем такую модель валидировать", - добавил собеседник агентства.
"Каких-то единых требований к искусственному интеллекту, конечно, предъявлять нельзя, потому что это совершенно разные алгоритмы, самообучающиеся по разным принципам и на разных выборках данных. Но требования, которые мы будем предъявлять в обязательном порядке, связаны с качеством этих данных. От того, насколько корректна обучающая выборка, зависит правильная работа искусственного интеллекта", - подчеркнул Поздышев.
Зампред ЦБ посетовал, что многие используют термин "искусственный интеллект", не имея четкого представления, что это такое.
"Искусственный интеллект - это не то, что большинство людей отождествляет с системой Skynet из "Терминатора", которая взбунтовалась против человечества и сама стала принимать решения. Для человека, владеющего математическим аппаратом, искусственный интеллект - это всего лишь набор линейных преобразований, алгоритм, ничего мистического там нет. Это модели, которые решают узко поставленные задачи, причем все более эффективно. Наша задача – обеспечить их качественную работу", - добавил он.
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