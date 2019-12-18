В Татарстане арестовали протестующих против мусоросжигательного завода

КАЗАНЬ, 18 дек - РИА Новости. Зеленодольский городской суд в Зеленодольский городской суд в Татарстане арестовал на семь суток двоих и оштрафовал ещё 15 активистов, развернувших палаточный лагерь неподалёку от места будущего строительства мусоросжигательного завода и препятствовавших проезду техники на площадку, сообщил РИА Новости представитель суда.

Группа экоактивистов в понедельник заблокировала начало работ на дороге к будущему мусоросжигательному заводу на территории Осиновского сельского поселения под предлогом отсутствия разрешительной документации. Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев уведомил их о том, что разрешительная документация на строительство дороги в порядке, а представитель МВД призвал людей покинуть место стройки. Часть собравшихся покинули площадку самостоятельно, а отказавшиеся подчиниться требованиям полиции были задержаны.

"Суд рассмотрел административные материалы в отношении 18 задержанных. Двое из них – Андрей Железнов и Олег Бурылов - были подвергнуты административному аресту на семь суток. В отношении одной из задержанных дело было прекращено, остальные оштрафованы", - сказал собеседник агентства.

Рассмотрение дела ещё одного активиста отложено. Всем задержанным вменялись организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлёкшего нарушение общественного порядка, и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Ранее в министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана сообщили, что проектно-сметная документация будущего мусоросжигательного завода прошла процедуру государственной экологической экспертизы в департаменте Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу. Центр гигиены и эпидемиологии в Татарстане выдал заключение о соответствии проекта обоснования расчетных границ санитарно-защитной зоны по проектируемому заводу требованиям СанПиН. Проект также получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ.