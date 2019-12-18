В Татарстане арестовали протестующих против мусоросжигательного завода

КАЗАНЬ, 18 дек - РИА Новости. Зеленодольский городской суд в Татарстане арестовал на семь суток двоих и оштрафовал ещё 15 активистов, развернувших палаточный лагерь неподалёку от места будущего строительства мусоросжигательного завода и препятствовавших проезду техники на площадку, сообщил РИА Новости представитель суда.
Группа экоактивистов в понедельник заблокировала начало работ на дороге к будущему мусоросжигательному заводу на территории Осиновского сельского поселения под предлогом отсутствия разрешительной документации. Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев уведомил их о том, что разрешительная документация на строительство дороги в порядке, а представитель МВД призвал людей покинуть место стройки. Часть собравшихся покинули площадку самостоятельно, а отказавшиеся подчиниться требованиям полиции были задержаны.
"Суд рассмотрел административные материалы в отношении 18 задержанных. Двое из них – Андрей Железнов и Олег Бурылов - были подвергнуты административному аресту на семь суток. В отношении одной из задержанных дело было прекращено, остальные оштрафованы", - сказал собеседник агентства.
Рассмотрение дела ещё одного активиста отложено. Всем задержанным вменялись организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлёкшего нарушение общественного порядка, и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
Ранее в министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана сообщили, что проектно-сметная документация будущего мусоросжигательного завода прошла процедуру государственной экологической экспертизы в департаменте Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу. Центр гигиены и эпидемиологии в Татарстане выдал заключение о соответствии проекта обоснования расчетных границ санитарно-защитной зоны по проектируемому заводу требованиям СанПиН. Проект также получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ.
Татарстан стал пилотным регионом, где в ближайшие годы должен быть построен мусоросжигательный завод наряду с четырьмя заводами в Подмосковье. Планируется, что завод возведут в посёлке Осиново вблизи Казани. Инвестором проекта выступает АО "РТ-Инвест", строительством займется его "дочка". Завод планируется построить к 2022 году. На эти цели будет выделено порядка 26-28 миллиардов рублей. По данным мэрии города, ежегодно жители столицы Татарстана вырабатывают 600 тысяч тонн мусора, сегодня 115 гектаров земли вокруг Казани заняты свалками. Если не решить вопрос утилизации мусора, через 20 лет свалки займут уже 200 гектаров земли.