Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T09:58+0300
https://ria.ru/20191218/1562516224.html
В Татарстане арестовали протестующих против мусоросжигательного завода
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Татарстане арестовали протестующих против мусоросжигательного завода

09:58 18.12.2019
805
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
КАЗАНЬ, 18 дек - РИА Новости. Зеленодольский городской суд в Татарстане арестовал на семь суток двоих и оштрафовал ещё 15 активистов, развернувших палаточный лагерь неподалёку от места будущего строительства мусоросжигательного завода и препятствовавших проезду техники на площадку, сообщил РИА Новости представитель суда.
Группа экоактивистов в понедельник заблокировала начало работ на дороге к будущему мусоросжигательному заводу на территории Осиновского сельского поселения под предлогом отсутствия разрешительной документации. Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев уведомил их о том, что разрешительная документация на строительство дороги в порядке, а представитель МВД призвал людей покинуть место стройки. Часть собравшихся покинули площадку самостоятельно, а отказавшиеся подчиниться требованиям полиции были задержаны.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
22 ноября, 03:16
Иванов заявил, что Россия нуждается в сотнях мусоросжигательных заводов
"Суд рассмотрел административные материалы в отношении 18 задержанных. Двое из них – Андрей Железнов и Олег Бурылов - были подвергнуты административному аресту на семь суток. В отношении одной из задержанных дело было прекращено, остальные оштрафованы", - сказал собеседник агентства.
Рассмотрение дела ещё одного активиста отложено. Всем задержанным вменялись организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлёкшего нарушение общественного порядка, и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
Ранее в министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана сообщили, что проектно-сметная документация будущего мусоросжигательного завода прошла процедуру государственной экологической экспертизы в департаменте Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу. Центр гигиены и эпидемиологии в Татарстане выдал заключение о соответствии проекта обоснования расчетных границ санитарно-защитной зоны по проектируемому заводу требованиям СанПиН. Проект также получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ.
Татарстан стал пилотным регионом, где в ближайшие годы должен быть построен мусоросжигательный завод наряду с четырьмя заводами в Подмосковье. Планируется, что завод возведут в посёлке Осиново вблизи Казани. Инвестором проекта выступает АО "РТ-Инвест", строительством займется его "дочка". Завод планируется построить к 2022 году. На эти цели будет выделено порядка 26-28 миллиардов рублей. По данным мэрии города, ежегодно жители столицы Татарстана вырабатывают 600 тысяч тонн мусора, сегодня 115 гектаров земли вокруг Казани заняты свалками. Если не решить вопрос утилизации мусора, через 20 лет свалки займут уже 200 гектаров земли.
В Некрасокве проверили деятельность мусоросжигательного завода
24 сентября, 14:03Новости Подмосковья
Первые мусоросжигательные заводы в РФ должны заработать в октябре 2021 года
10100816
Обсудить 1
ГлавгосэкспертизаРосприроднадзорТатарстанРоссияОбщество
Рекомендуем
Украинский военный
ВСУ восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В музее назвали возможную причину инцидента с Челябинским метеоритом
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков высмеял идею Зеленского по "специальному статусу" Севастополя
Видеокамеры
В Роскачестве рассказали, как безопасно использовать IP-камеру
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Прокуратура внесла представление главе Хакасии после смерти пенсионера
Московский метрополитен
Все станции московского метро получили сообщения о минировании
Добыча нефти
РБК: Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр
Панорама Тегерана, Иран
Иран объяснил рост напряженности в регионе иностранным вмешательством
Ограда воспитательного дома в Китайгородском проезде Москвы
В Москве на территории Воспитательного дома нашли более 900 артефактов
Полиция у здания офиса президента Украины в Киеве
В Киеве началась акция автомобилистов возле офиса президента Украины
Игорь Артемьев
Российские предприятия ОПК прячут убытки, заявили в ФАС
Люди на оживленном перекрестке района Сибуя в Токио
В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов
Испытательный цех предприятия Серийный завод Антонов
В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178
Дамаск
Минобороны: США дезинформируют мировое сообщество о ситуации в Сирии
Автомобили милиции в Бишкеке
В Киргизии проходит митинг за свободу слова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
00:29В США начали операцию по снижению показателей преступлений с насилием
Лента новостейМолния