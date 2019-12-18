Посольство в Токио не комментирует задержание японских судов

"Мы не будем комментировать этот вопрос, поскольку они были задержаны пограничной службой. Вам все-таки нужно обратиться в пограничную службу, они вам обстоятельно все расскажут", - сказали в посольстве РФ в Японии.

В феврале сообщалось, что российские пограничники задержали и препроводили в порт Находка судно "Нишино Мару-68", которое занималось промыслом краба в исключительной экономической зоне России в Японском море. Впоследствии, уже в марте, генконсульство Японии во Владивостоке подтвердило, что задержанное судно было отпущено из Находки после того, как была выплачена компенсация за нанесенный ущерб.