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Посольство в Токио не комментирует задержание японских судов
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РИА Новости

Посольство в Токио не комментирует задержание японских судов

09:58 18.12.2019
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© Depositphotos / beibaokeРайон Сибуя в Токио, Япония
Район Сибуя в Токио, Япония
© Depositphotos / beibaoke
Район Сибуя в Токио, Япония. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Японии не комментирует задержание российскими пограничниками японских рыболовецких судов и советует обратиться за информацией в пограничную службу, заявили РИА Новости в российской дипмиссии в Токио.
Ранее источник, близкий к российским силовым структурам, сообщил РИА Новости, что российские пограничники задержали для досмотра пять японских рыболовецких судов. Японский телеканал NHK со ссылкой на источник в МИД Японии отмечал, что суда прибыли из самой северной из японских префектур – Хоккайдо, а пограничники доставили суда на один из Курильских островов.
"Мы не будем комментировать этот вопрос, поскольку они были задержаны пограничной службой. Вам все-таки нужно обратиться в пограничную службу, они вам обстоятельно все расскажут", - сказали в посольстве РФ в Японии.
В феврале сообщалось, что российские пограничники задержали и препроводили в порт Находка судно "Нишино Мару-68", которое занималось промыслом краба в исключительной экономической зоне России в Японском море. Впоследствии, уже в марте, генконсульство Японии во Владивостоке подтвердило, что задержанное судно было отпущено из Находки после того, как была выплачена компенсация за нанесенный ущерб.
Люди на оживленном перекрестке района Сибуя в Токио
Вчера, 08:10
В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов
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МИД Японии‎ВладивостокЯпонияТокиоВ мире
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