В Казани оштрафовали Деда Мороза, сани с которым буксировал Mercedes

КАЗАНЬ, 18 дек - РИА Новости. Инспекторы ГИБДД в центре Казани остановили автомобиль Mercedes, буксировавший сани с Дедом Морозом, на водителей транспортных средств составлено шесть протоколов за опасное вождение, сообщает муниципальная служба полка ДПС Казани.
"В центре города был замечен автомобиль, буксирующий сани с Дедом Морозом, фиксирующим своё передвижение на модный смартфон. Данный автомобиль и сани с Дедушкой 1997 года рождения были остановлены инспекторами ДПС при содействии муниципальных служащих у ТЦ "Кольцо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на водителя и молодого "дедушку" за опасное вождение и умышленное создание помех для движения других участников дорожного движения было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 13,5 тысячи рублей.
ГИБДД призвала всех автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, напомнив, что проезжая часть – не площадка для шоу и исполнения экстравагантных желаний.
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