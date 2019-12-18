В Казани оштрафовали Деда Мороза, сани с которым буксировал Mercedes

КАЗАНЬ, 18 дек - РИА Новости. Инспекторы ГИБДД в центре Казани остановили автомобиль Mercedes, буксировавший сани с Инспекторы ГИБДД в центре Казани остановили автомобиль Mercedes, буксировавший сани с Дедом Морозом , на водителей транспортных средств составлено шесть протоколов за опасное вождение, сообщает муниципальная служба полка ДПС Казани.

"В центре города был замечен автомобиль, буксирующий сани с Дедом Морозом, фиксирующим своё передвижение на модный смартфон. Данный автомобиль и сани с Дедушкой 1997 года рождения были остановлены инспекторами ДПС при содействии муниципальных служащих у ТЦ "Кольцо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на водителя и молодого "дедушку" за опасное вождение и умышленное создание помех для движения других участников дорожного движения было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 13,5 тысячи рублей.