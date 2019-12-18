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В музее назвали возможную причину инцидента с Челябинским метеоритом
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РИА Новости

В музее назвали возможную причину инцидента с Челябинским метеоритом

09:55 18.12.2019 (обновлено: 14:46 18.12.2019)
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© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкМетеорит в Краеведческом музее в Челябинске
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
© РИА Новости / Андрей Попов
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Директор исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский рассказал РИА Новости, что купол над фрагментом Челябинского метеорита мог подняться самопроизвольно.
По его словам, защитная система управляется только с пульта, но нужно действовать по особой схеме: с расстояния не более двух метров нужно направить сигнал в специальное окошко на высоте 50 сантиметров.
"Мы допускаем, что технический сбой возможен. Поскольку наше оборудование поднимало купол, оно как-то в этом участвовало. Но кто дал команду, и как это получилось, у нас вариантов нет", — отметил Богдановский.
Директор музея отметил, что электричество в момент инцидента не отключалось. При этом купол поднимался настолько медленно, что посетители даже не обратили на это внимание.
Метеорит упал в озеро Чебаркуль 15 февраля 2013 года. Его фрагменты находили в окрестностях Чебаркуля, но самый большой фрагмент — более 600 килограммов — был поднят из воды.
Главная масса челябинского метеорита, поднятая со дна озера Чебаркуль
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