В музее назвали возможную причину инцидента с Челябинским метеоритом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Директор Директор исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский рассказал РИА Новости, что купол над фрагментом Челябинского метеорита мог подняться самопроизвольно.

По его словам, защитная система управляется только с пульта, но нужно действовать по особой схеме: с расстояния не более двух метров нужно направить сигнал в специальное окошко на высоте 50 сантиметров.

"Мы допускаем, что технический сбой возможен. Поскольку наше оборудование поднимало купол, оно как-то в этом участвовало. Но кто дал команду, и как это получилось, у нас вариантов нет", — отметил Богдановский.

Директор музея отметил, что электричество в момент инцидента не отключалось. При этом купол поднимался настолько медленно, что посетители даже не обратили на это внимание.