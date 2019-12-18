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В Киргизии проходит митинг за свободу слова
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РИА Новости

В Киргизии проходит митинг за свободу слова

09:49 18.12.2019
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкАвтомобили милиции в Бишкеке
Автомобили милиции в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Автомобили милиции в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 18 дек - РИА Новости. Митинг за свободу слова и против коррупции проходит на центральной площади Ала-Тоо в столице Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.
В нем принимают участие несколько сотен человек. В том числе - работники СМИ, члены неправительственных организаций и гражданские активисты. В руках митингующие держат плакаты “Кто правит страной?”, “Мы за свободу слова”, “Руки прочь от СМИ”. Люди скандируют: “Всех не заткнешь” и “Я мирный житель”.
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Поводом для проведения митинга стал иск бывшего заместителя главы Государственной таможенной службы республики Райимбека Матраимова к трем местным средствам массовой информации на общую сумму в 60 миллионов сомов (850 тысяч долларов). Эти СМИ ранее опубликовали расследование о коррупционных схемах на киргизской таможне, к которым, по утверждению журналистов, мог быть причастен Матраимов.
В конце ноября на площади Ала-Тоо прошел аналогичный митинг с требованием привлечь к ответственности Матраимова и всех, кто причастен к коррупции. В нем принимали участие около тысячи человек.
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