В Киргизии проходит митинг за свободу слова

БИШКЕК, 18 дек - РИА Новости. Митинг за свободу слова и против коррупции проходит на центральной площади Ала-Тоо в столице Митинг за свободу слова и против коррупции проходит на центральной площади Ала-Тоо в столице Киргизии , передает корреспондент РИА Новости.

В нем принимают участие несколько сотен человек. В том числе - работники СМИ, члены неправительственных организаций и гражданские активисты. В руках митингующие держат плакаты “Кто правит страной?”, “Мы за свободу слова”, “Руки прочь от СМИ”. Люди скандируют: “Всех не заткнешь” и “Я мирный житель”.

Поводом для проведения митинга стал иск бывшего заместителя главы Государственной таможенной службы республики Райимбека Матраимова к трем местным средствам массовой информации на общую сумму в 60 миллионов сомов (850 тысяч долларов). Эти СМИ ранее опубликовали расследование о коррупционных схемах на киргизской таможне, к которым, по утверждению журналистов, мог быть причастен Матраимов.