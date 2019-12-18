В ЛНР обвинили Киев в нарушении договоренностей "нормандского саммита"

ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Заявления Киева противоречат решениям "нормандской четверки" и могут сорвать договоренности по освобождению лиц, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе, заявила руководитель рабочей группы по обмену пленными в самопровозглашенной Луганской народной республике Ольга Кобцева. Заявления Киева противоречат решениям "нормандской четверки" и могут сорвать договоренности по освобождению лиц, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе, заявила руководитель рабочей группы по обмену пленными в самопровозглашенной

Как уточнила Кобцева, президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря, на следующий день после саммита в Париже, сообщил о поэтапном освобождении ополченцев, "что не имеет ничего общего с коммюнике", принятым по итогам встречи. По мнению Кобцевой, глава украинского МИД Вадим Пристайко неоднократно комментировал решения "нормандской четверки", противоречащие действительности.

"Заявление главы СБ Украины Баканова о якобы имеющихся трудностях в подготовке и проведении обмена, а также о необходимости осуществления обмена некими "параллельными курсами" мы расцениваем как попытку уйти от выполнения ранее заявленных украинской стороной в переговорном процессе обязательств выполнить процессуальную очистку людей", — говорится в заявлении, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Представитель ЛНР призвала Киев "прекратить манипулировать сознанием общественности и распространять неверную информацию" и приложить все усилия для "реализации решения "нормандской встречи" и достижения договоренностей по освобождению и обмену людей по схеме "всех установленных на всех установленных".

"Со стороны ЛНР подтверждаем полную готовность провести в соответствии с решениями саммита "нормандской четверки" освобождение и обмен удерживаемых лиц до конца 2019 года", — подчеркнула она.

Встреча в Париже

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря. По итогам встречи лидеры приняли коммюнике, в котором подтвердили приверженность Минским соглашениям.