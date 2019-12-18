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В ЛНР обвинили Киев в нарушении договоренностей "нормандского саммита"
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РИА Новости

В ЛНР обвинили Киев в нарушении договоренностей "нормандского саммита"

09:46 18.12.2019 (обновлено: 10:31 18.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПередача военнопленных Украине представителями ЛНР
Передача военнопленных Украине представителями ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Заявления Киева противоречат решениям "нормандской четверки" и могут сорвать договоренности по освобождению лиц, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе, заявила руководитель рабочей группы по обмену пленными в самопровозглашенной Луганской народной республике Ольга Кобцева.
Как уточнила Кобцева, президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря, на следующий день после саммита в Париже, сообщил о поэтапном освобождении ополченцев, "что не имеет ничего общего с коммюнике", принятым по итогам встречи. По мнению Кобцевой, глава украинского МИД Вадим Пристайко неоднократно комментировал решения "нормандской четверки", противоречащие действительности.

"Заявление главы СБ Украины Баканова о якобы имеющихся трудностях в подготовке и проведении обмена, а также о необходимости осуществления обмена некими "параллельными курсами" мы расцениваем как попытку уйти от выполнения ранее заявленных украинской стороной в переговорном процессе обязательств выполнить процессуальную очистку людей", — говорится в заявлении, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Представитель ЛНР призвала Киев "прекратить манипулировать сознанием общественности и распространять неверную информацию" и приложить все усилия для "реализации решения "нормандской встречи" и достижения договоренностей по освобождению и обмену людей по схеме "всех установленных на всех установленных".
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"Со стороны ЛНР подтверждаем полную готовность провести в соответствии с решениями саммита "нормандской четверки" освобождение и обмен удерживаемых лиц до конца 2019 года", — подчеркнула она.

Встреча в Париже

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря. По итогам встречи лидеры приняли коммюнике, в котором подтвердили приверженность Минским соглашениям.
Согласно документу, к концу марта 2020 года должно состояться разведение сил в трех новых точках на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня и обмен пленными по формуле "всех на всех". Последний обмен удерживаемых лиц состоялся в декабре 2017 года.
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