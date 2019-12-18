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В Роскачестве рассказали, как безопасно использовать IP-камеру
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РИА Новости

В Роскачестве рассказали, как безопасно использовать IP-камеру

09:44 18.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ТургиевВидеокамеры
Видеокамеры
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Видеокамеры. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Беспроводная камера позволяет удаленно и без сложных настроек записывать видео, транслировать запись в интернет и держать в курсе происходящего дома, но может и поставить под угрозу конфиденциальность личной жизни, говорится в сообщении Роскачества.
"Беспроводные IP-камеры подключаются к сети и делают доступным трансляцию видеосигнала из любой точки мира. Чтобы увидеть картинку, достаточно ввести IP-адрес, а также логин и пароль. С одной стороны, это очень удобно. Однако такой простотой могут воспользоваться и злоумышленники - получив доступ к камере, установленной в квартире, они могут спланировать ограбление или получить материалы конфиденциального характера", - говорится в сообщении.
Самая распространенная причина взлома - использование стандартных или простых паролей, вторая в этом списке - экономия производителей на информационной безопасности. Чтобы минимизировать такой риск, специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рекомендуют избегать дешевых IP-камер малоизвестных производителей.
"Лучше всего покупать камеру только проверенных производителей, у которых имеется обновляемый сайт и работающая служба поддержки. При выборе устройства отдавайте предпочтение актуальным моделям, которые поддерживаются производителем", - рекомендуют эксперты.
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Важно приобретать IP-камеры с шифрованием данных и регулярно обновлять "прошивку" устройства из официальных источников. Кроме того, нельзя использовать пароли, установленные по умолчанию, а надо устанавливать и регулярно обновлять сложные пароли, а также, по возможности, отключить сервисные учетные записи и установить фильтрацию по IP-адресам (те, с которых можно подключаться к камере).
Эксперты также рекомендуют не использовать публичные незащищенные Wi-Fi-сети: например, в метро, кафе, аэропортах и иных публичных местах. "Злоумышленник может создать сеть с похожим названием, и жертва по ошибке подключится к ней, направляя хакеру свои данные. Или же сеть действительно может принадлежать кафе или отелю - в этом случае злоумышленник сможет подключиться к ней и осуществить перехват данных посредством атаки Man-in-the-Middle (человек посередине)", - предупреждает Роскачество.
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РоскачествоРоссияОбщество
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