В Роскачестве рассказали, как безопасно использовать IP-камеру

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Беспроводная камера позволяет удаленно и без сложных настроек записывать видео, транслировать запись в интернет и держать в курсе происходящего дома, но может и поставить под угрозу конфиденциальность личной жизни, говорится в сообщении Беспроводная камера позволяет удаленно и без сложных настроек записывать видео, транслировать запись в интернет и держать в курсе происходящего дома, но может и поставить под угрозу конфиденциальность личной жизни, говорится в сообщении Роскачества

"Беспроводные IP-камеры подключаются к сети и делают доступным трансляцию видеосигнала из любой точки мира. Чтобы увидеть картинку, достаточно ввести IP-адрес, а также логин и пароль. С одной стороны, это очень удобно. Однако такой простотой могут воспользоваться и злоумышленники - получив доступ к камере, установленной в квартире, они могут спланировать ограбление или получить материалы конфиденциального характера", - говорится в сообщении.

Самая распространенная причина взлома - использование стандартных или простых паролей, вторая в этом списке - экономия производителей на информационной безопасности. Чтобы минимизировать такой риск, специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рекомендуют избегать дешевых IP-камер малоизвестных производителей.

"Лучше всего покупать камеру только проверенных производителей, у которых имеется обновляемый сайт и работающая служба поддержки. При выборе устройства отдавайте предпочтение актуальным моделям, которые поддерживаются производителем", - рекомендуют эксперты.

Важно приобретать IP-камеры с шифрованием данных и регулярно обновлять "прошивку" устройства из официальных источников. Кроме того, нельзя использовать пароли, установленные по умолчанию, а надо устанавливать и регулярно обновлять сложные пароли, а также, по возможности, отключить сервисные учетные записи и установить фильтрацию по IP-адресам (те, с которых можно подключаться к камере).