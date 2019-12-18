Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису

Актриса Анастасия Заворотнюк на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Близкие Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов. Фотографии людей с камерами опубликованы в инстаграм-аккаунте , созданном для поддержки актрисы.

На кадрах видно мужчину с мобильным телефоном, который пытается сфотографировать больницу, где, предположительно, находится Заворотнюк.

На других снимках запечатлен мужчина, снимающий медучреждение на профессиональную видеокамеру.

Близкие Заворотнюк также рассказали о попытках журналистов подкупить сотрудников больницы, чтобы получить информацию о состоянии актрисы.

"Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья?" — отмечается в сообщении.