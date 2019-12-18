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2019-12-18T11:39+0300
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Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису
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РИА Новости

Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису

09:37 18.12.2019 (обновлено: 11:39 18.12.2019)
44943
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
Актриса Анастасия Заворотнюк на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов. Фотографии людей с камерами опубликованы в инстаграм-аккаунте, созданном для поддержки актрисы.
На кадрах видно мужчину с мобильным телефоном, который пытается сфотографировать больницу, где, предположительно, находится Заворотнюк.
На других снимках запечатлен мужчина, снимающий медучреждение на профессиональную видеокамеру.
Близкие Заворотнюк также рассказали о попытках журналистов подкупить сотрудников больницы, чтобы получить информацию о состоянии актрисы.

"Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья?" — отмечается в сообщении.

Новости о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Некоторые СМИ сообщили, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга. Семья актрисы долго не комментировала эту информацию, однако затем подтвердила, что она действительно проходит лечение.
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17109168930
Обсудить 6
Анастасия ЗаворотнюкРоссияОбщество
Популярные комментарии
Вся эта история начинает напоминать завихрения Алибасова с яко бы его отравлением.
18 декабря, 09:42
Арсений Понфиленко
1400105
А что фотографировать больницу нельзя??? Или одна Заваратнюк там лечится??? Непонятная шумиха которую делают сами родные!
18 декабря, 10:11
mdmiguel dios
700004
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