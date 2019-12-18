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Патрушев обсудил с иранским коллегой сотрудничество по безопасности
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РИА Новости

Патрушев обсудил с иранским коллегой сотрудничество по безопасности

09:34 18.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 дек - РИА Новости. Российско-иранское сотрудничество в вопросах безопасности и международную повестку обсудили на встрече в Тегеране секретарь российского Совбеза Николай Патрушев и секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани.
"Отдельное внимание стороны уделили важности сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий вокруг иранской ядерной программы", - сказал по итогам встречи журналистам пресс-секретарь аппарата Совета безопасности РФ Евгений Аношин.
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"Николай Патрушев и Али Шамхани обсудили различные темы российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности, а также ряд вопросов международной повестки дня", - сообщил также официальный представитель российского Совбеза.
Патрушев и Шамхани переговорили перед началом многосторонней встречи секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвященной афганской проблематике, которая пройдёт в среду в Тегеране.
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