Патрушев обсудил с иранским коллегой сотрудничество по безопасности

ТЕГЕРАН, 18 дек - РИА Новости. Российско-иранское сотрудничество в вопросах безопасности и международную повестку обсудили на встрече в Тегеране секретарь российского Совбеза Российско-иранское сотрудничество в вопросах безопасности и международную повестку обсудили на встрече в Тегеране секретарь российского Совбеза Николай Патрушев и секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани

"Отдельное внимание стороны уделили важности сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий вокруг иранской ядерной программы", - сказал по итогам встречи журналистам пресс-секретарь аппарата Совета безопасности РФ Евгений Аношин.

"Николай Патрушев и Али Шамхани обсудили различные темы российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности, а также ряд вопросов международной повестки дня", - сообщил также официальный представитель российского Совбеза.