Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T09:33+0300
https://ria.ru/20191218/1562515380.html
Секретарь СБ Ирана поблагодарил Россию за позицию по ядерной сделке
https://cdn22.img.ria.ru/images/149681/48/1496814800_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_1dc2a2431ed4b8ab3626d723dc2d2116.jpg
РИА Новости

Секретарь СБ Ирана поблагодарил Россию за позицию по ядерной сделке

09:33 18.12.2019
297
© AP Photo / Ebrahim Noroozi Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 дек – РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым положительно оценил позицию Москвы в отношении ядерной сделки.
Переговоры двух секретарей прошли в Тегеране в среду на полях встречи по Афганистану, в которой участие принимают представители Таджикистана, Китая, Афганистана и ряда других стран.
Посол Ирана в Российской Федерации Мехди Санаи
5 декабря, 13:54
Посол Ирана отметил углубление отношений с Россией
"Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, высоко оценил принципиальную позицию России в противодействии незаконным действиям США в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий", - говорится в сообщении, опубликованном посольством Ирана в Москве в Telegram-канале.
Шамхани в ходе встречи подчеркнул, что Иран будет вынужден продолжать сокращать ядерные обязательства после выхода США из сделки.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.
Али Акбар Салехи
10 ноября, 15:49Ядерные технологии
Иран поблагодарил Россию за сотрудничество в атомной энергетике
410002
Обсудить 0
Али ШамханиНиколай ПатрушевРоссияИранВ мире
Рекомендуем
Газоизмерительная станция
СМИ: "Газпром" хочет построить газохимический комплекс на Ямале
Первый авианосец собственного производства КНР
ВМС Китая объяснили, почему новый авианосец назвали "Шаньдун"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков рассказал о работе с Белоруссией по "дорожным картам"
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев обсудил с иранским коллегой сотрудничество по безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И
Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Китая
Панорама Тегерана, Иран
Иран объяснил рост напряженности в регионе иностранным вмешательством
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил о возможности "нового старта" в отношениях с ЕС
Дамаск
Минобороны: США дезинформируют мировое сообщество о ситуации в Сирии
Президент Ирана Хасан Рухани
Иран объявил об испытании центрифуг вне рамок ядерной сделки
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин и глава МИД Японии обсудили сотрудничество в технологиях
Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ Сергей Корнеев
Россия и Китай обсудят обновление соглашения о безвизовых поездках
Президент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана посетит Японию 20 декабря
Район Минато и Радужный мост в Токио
Япония хочет удвоить число взаимных визитов с Россией
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
ИГ* готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию, заявил Патрушев
Дилинговый центр в центральном офисе Сбербанка России в Москве
Российская биржа не стала источником средств для бизнеса, заявили в СП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
00:29В США начали операцию по снижению показателей преступлений с насилием
Лента новостейМолния