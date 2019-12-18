Секретарь СБ Ирана поблагодарил Россию за позицию по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 18 дек – РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым положительно оценил позицию Москвы в отношении ядерной сделки.
Переговоры двух секретарей прошли в Тегеране в среду на полях встречи по Афганистану, в которой участие принимают представители Таджикистана, Китая, Афганистана и ряда других стран.
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"Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, высоко оценил принципиальную позицию России в противодействии незаконным действиям США в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий", - говорится в сообщении, опубликованном посольством Ирана в Москве в Telegram-канале.
Шамхани в ходе встречи подчеркнул, что Иран будет вынужден продолжать сокращать ядерные обязательства после выхода США из сделки.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.