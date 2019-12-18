Российская биржа не стала источником средств для бизнеса, заявили в СП

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российская биржа не стала источником привлечения ресурсов для компаний, несмотря на значительный рост котировок, говорится в сообщении Российская биржа не стала источником привлечения ресурсов для компаний, несмотря на значительный рост котировок, говорится в сообщении Счетной палаты РФ по итогам анализа двух документов ЦБ - основных направлений развития финансового рынка на 2016-2018 и на 2019-2021 годы.

"Несмотря на значительное повышение биржевых котировок, рынок акций также не стал заметным источником финансовых ресурсов для бизнеса. Первичные размещения, с помощью которых компании привлекают капитал, носили эпизодический характер и проводились в небольших объемах", - говорится в сообщении.

Российский фондовый рынок в последнее время показывает стремительный рост на благоприятном внешнем фоне. Так, 17 декабря индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум, поднявшись во время торгов до 3019,95 пункта, а индекс РТС – максимум более чем за 6,5 лет, добравшись до 1521,77 пункта.

Однако аудиторы отмечают, что рыночная стоимость ряда зарубежных компаний превысила капитализацию всего российского рынка акций. "В целом конкретный анализ секторов финансового рынка подтверждает вывод о его несоответствии масштабу экономики России и ее потребностям в финансовых ресурсах, прежде всего, в инвестициях", – цитирует Счетная палата аудитора Алексея Саватюгина

По итогам анализа Счетная палата обратила внимание на ряд законодательных проблем. Так, в законодательстве не определены понятия развития и стабильности функционирования финрынка, а также цели, инструментарий и требования к основным направлениям его развития. "Банк России сам ставит перед собой цели, сам определяет критерии их достижения и сам же оценивает успешность своей работы, что не вполне корректно", - говорится в сообщении.