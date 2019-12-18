Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T09:32+0300
https://ria.ru/20191218/1562515326.html
Российская биржа не стала источником средств для бизнеса, заявили в СП
https://cdn22.img.ria.ru/images/156242/62/1562426256_0:219:2582:1671_1036x0_80_0_0_a28ed175f0d066ddf2cd5bafa9b36576.jpg
РИА Новости

Российская биржа не стала источником средств для бизнеса, заявили в СП

09:32 18.12.2019
275
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийДилинговый центр в центральном офисе "Сбербанка России" в Москве
Дилинговый центр в центральном офисе Сбербанка России в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Дилинговый центр в центральном офисе "Сбербанка России" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российская биржа не стала источником привлечения ресурсов для компаний, несмотря на значительный рост котировок, говорится в сообщении Счетной палаты РФ по итогам анализа двух документов ЦБ - основных направлений развития финансового рынка на 2016-2018 и на 2019-2021 годы.
"Несмотря на значительное повышение биржевых котировок, рынок акций также не стал заметным источником финансовых ресурсов для бизнеса. Первичные размещения, с помощью которых компании привлекают капитал, носили эпизодический характер и проводились в небольших объемах", - говорится в сообщении.
Логотип энергетической компании Газпром
21 ноября, 10:59
"Газпром" продаст на бирже 3,59% акций
Российский фондовый рынок в последнее время показывает стремительный рост на благоприятном внешнем фоне. Так, 17 декабря индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум, поднявшись во время торгов до 3019,95 пункта, а индекс РТС – максимум более чем за 6,5 лет, добравшись до 1521,77 пункта.
Однако аудиторы отмечают, что рыночная стоимость ряда зарубежных компаний превысила капитализацию всего российского рынка акций. "В целом конкретный анализ секторов финансового рынка подтверждает вывод о его несоответствии масштабу экономики России и ее потребностям в финансовых ресурсах, прежде всего, в инвестициях", – цитирует Счетная палата аудитора Алексея Саватюгина.
По итогам анализа Счетная палата обратила внимание на ряд законодательных проблем. Так, в законодательстве не определены понятия развития и стабильности функционирования финрынка, а также цели, инструментарий и требования к основным направлениям его развития. "Банк России сам ставит перед собой цели, сам определяет критерии их достижения и сам же оценивает успешность своей работы, что не вполне корректно", - говорится в сообщении.
В сообщении также приводится позиция первого зампреда ЦБ Сергея Швецова. Он присутствовал на коллегии Счетной палаты и, по данным ведомства, в целом согласился с выводами аудиторов. "Большинство выводов точно подмечают проблемы, которые сопровождают процесс развития финансового рынка", - сказал он.
Торговый зал сбербанк CIB в главном офисе Сбербанка
20 июля, 10:42
Эксперты подсказали россиянам, как заработать на бирже
130012
Обсудить 1
Алексей СаватюгинСчетная палата РФЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Экономический анализ
СП: финансовый рынок не смог сократить отставание от других стран
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Правительство рассмотрит новый план по приватизации на 2020-2022 годы
Игорь Артемьев
Российские предприятия ОПК прячут убытки, заявили в ФАС
Заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев
В ЦБ рассказали о подготовке концепции регулирования экосистем
Денежные купюры: российский рубли и доллары
Торговая палата США предостерегла от санкций против госдолга России
Газоизмерительная станция
СМИ: "Газпром" хочет построить газохимический комплекс на Ямале
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани
Секретарь СБ Ирана поблагодарил Россию за позицию по ядерной сделке
Добыча нефти
РБК: Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр
Ударный вертолет Ми-28Н
Минобороны рассказало о выравнивании цены Ми-28НМ
Экран на Нью-Йоркской фондовой бирже с новостью о снижении базовой процентной ставки, 30 октября 2019 года
Западные инвесторы готовятся вливать миллиарды в Россию
Большая синица
В тундре Ямала ученые встретили редчайшую для этих мест большую синицу
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ назвал риски, связанные с использованием искусственного интеллекта
Видеокамеры
В Роскачестве рассказали, как безопасно использовать IP-камеру
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Правительство против изменения структуры рынка видеофиксации
Здание американского Сената в Вашингтоне
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
00:29В США начали операцию по снижению показателей преступлений с насилием
Лента новостейМолния