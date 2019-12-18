СП: финансовый рынок не смог сократить отставание от других стран

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Финансовый рынок РФ за последние годы не смог сократить отставание от рынков других стран, говорится в сообщении Финансовый рынок РФ за последние годы не смог сократить отставание от рынков других стран, говорится в сообщении Счетной палаты РФ по итогам анализа двух документов ЦБ - основных направлений развития финансового рынка на 2016-2018 и на 2019-2021 годы.

"За время реализации основных направлений на 2016-2018 годы экономика России в целом поднялась в Индексе глобальной конкурентоспособности с 45 до 43 места. Но ситуация с развитием финансового рынка не улучшилась: в 2015-2016 годах Россия была на 95 месте, и в последней версии индекса, на октябрь 2019 года, на нем же и осталась. По стабильности финансовой системы мы занимаем 120 место, а по масштабу финрынка находимся на 77 месте. Это не соответствует позициям России по номинальному ВВП и по паритету покупательной способности", – цитирует ведомство аудитора Алексея Саватюгина

Несмотря на практически полное выполнение плана мероприятий на прошлую трехлетку (97,8%), добиться ожидаемых результатов в основном не удалось, отмечает Счетная палата. Не достигнуты целевые значения по восьми из 13 ключевых показателей эффективности, которые были установлены в основных направлениях на 2016-2018 годы. Из семи показателей развития секторов финансового рынка достигнут только один - по величине активов страховых организаций.

При этом количество институтов финансового рынка за три пошлых года значительно сократилось, в отдельных секторах до 1,5-2 раз. "Это ведет к снижению конкуренции и свидетельствует о сложности выхода на финансовый рынок новых участников", - говорится в сообщении.

Аудиторы отмечают, что рост рынка в крупнейшем секторе – банковском – происходил только за счет физических лиц. Кредиты нефинансовым организациям сократились и в реальном выражении, и по отношению к ВВП.