В ЛНР заявили о готовности к обмену удерживаемыми лицами до конца года

ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева заявила о готовности провести обмен удерживаемыми лицами до конца 2019 года.

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии – прошел в Париже в начале декабря принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике, в частности, говорится об обеспечении обмена удерживаемыми в Донбассе "всех на всех" до конца года.

"Со стороны ЛНР подтверждаем полную готовность провести в соответствии с решениями саммита "нормандской четверки" освобождение и обмен удерживаемых лиц до конца 2019 года", - говорится в заявлении Кобцевой, предоставленном РИА Новости.

Кобцева призвала представителей Киева на заседании гуманитарной подгруппы в Минске в среду приложить все усилия для "реализации решения "нормандской встречи" и достижения договоренности по освобождению и обмену людей по принципу "всех установленных на всех установленных".

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.