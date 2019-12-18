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В ЛНР заявили о готовности к обмену удерживаемыми лицами до конца года
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РИА Новости

В ЛНР заявили о готовности к обмену удерживаемыми лицами до конца года

09:30 18.12.2019 (обновлено: 10:09 18.12.2019)
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© РИА НовостиРуководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
© РИА Новости
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева заявила о готовности провести обмен удерживаемыми лицами до конца 2019 года.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии – прошел в Париже в начале декабря принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике, в частности, говорится об обеспечении обмена удерживаемыми в Донбассе "всех на всех" до конца года.
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"Со стороны ЛНР подтверждаем полную готовность провести в соответствии с решениями саммита "нормандской четверки" освобождение и обмен удерживаемых лиц до конца 2019 года", - говорится в заявлении Кобцевой, предоставленном РИА Новости.
Кобцева призвала представителей Киева на заседании гуманитарной подгруппы в Минске в среду приложить все усилия для "реализации решения "нормандской встречи" и достижения договоренности по освобождению и обмену людей по принципу "всех установленных на всех установленных".
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ольга КобцеваЛуганская Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
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