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2019-12-18T09:20+0300
https://ria.ru/20191218/1562515129.html
СМИ: "Газпром" хочет построить газохимический комплекс на Ямале
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РИА Новости

СМИ: "Газпром" хочет построить газохимический комплекс на Ямале

09:20 18.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоизмерительная станция
Газоизмерительная станция
© РИА Новости / Илья Питалев
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Газоизмерительная станция. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Газпром" готовит проект строительства гигантского газохимического комплекса на полуострове Ямал, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники. По данным издания, в проект стоимостью около 1 триллиона рублей могут войти консорциум РФПИ и саудовская нефтехимическая корпорация Sabic.
Речь идет о производстве полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений, рассказали газете четыре человека, знакомых с планами концерна. Предполагаемая мощность завода – около 3 миллионов тонн полиэтилена и полипропилена в год, уточняют двое из них.
"Газпром" уже обсуждал привлечение в проект консорциума иностранных компаний во главе с РФПИ. Среди возможных участников проекта несколько собеседников газеты называют саудовскую Sabic и азербайджанскую SOCAR. Встреча одного из зампредов "Газпрома" с саудитами и представителями российского инвестфонда, на которой прорабатывался этот вопрос, состоялась во время "Российской энергетической недели" в октябре. Проект предварительно оценивается примерно в 15 миллиардов долларов (около 1 триллиона рублей), говорит один из собеседников, но возможных сроков реализации проекта не называет. Представители "Газпрома" и РФПИ отказались от комментариев. В Sabic и SOCAR не ответили на запросы газеты.
Бованенковский кластер включает в себя три месторождения – Бованенковское, Харасавэйское и Крузенштернское. Они составляют основу нового центра газодобычи, в развитие которого на Ямале "Газпром" активно инвестирует последние 10 лет. На первых порах темпы освоения кластера полностью совпадали с планами "Газпрома" по строительству и загрузке "Северного потока", а затем "Северного потока-2". Но запасы компании на Ямале позволяют добыть намного больше, чем требуется для заполнения новых экспортных газопроводов.
Алексей Гордеев
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Правительство изучает несколько вариантов монетизации этих ресурсов, в том числе через газохимию, подтвердил федеральный чиновник. По его словам, с апреля этого года только с участием РФПИ и Sabic проводилась оценка минимум пяти различных проектов общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. Об одном из них – проекте "Газпром нефти" по запуску в Арктике производства этанола, полиэтилена, полипропилена – в октябре говорил курирующий Арктику вице-премьер Юрий Трутнев, оценивая его в 1,1 триллиона рублей.
Проект "Газпрома" отличается от привычной газохимической цепочки с переработкой газа на ГПЗ и выделением из него этана для производства полимеров. "Газпром" оценивает возможность строительства завода мощностью 3 миллиона тонн на основе технологии МТО, сказал собеседник издания. Эта технология позволяет производить этилен и пропилен из сухого газа через предварительное получение метанола, пояснил руководитель центра Rupec Андрей Костин. Исходя из предполагаемой корзины продуктов и указанной мощности производства проект, вероятнее всего, должен быть реализован с использованием технологии МТО, соглашается директор практики "Газ и химия" Vygon Consulting Дмитрий Акишин.
По оценке Костина, с учетом сложных арктических условий строительство подобного комплекса может обойтись "Газпрому" в 13–15 миллиардов долларов. Технология, которой собирается воспользоваться "Газпром", давно набирает популярность в Китае, в России ею все интересуются, но пока подобных заводов никто не запустил, отметил он.
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ГазпромЯмальский районЭкономика
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