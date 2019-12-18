Правительство рассмотрит новый план по приватизации на 2020-2022 годы

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство РФ планирует рассмотреть на следующем заседании в среду новый план по Правительство РФ планирует рассмотреть на следующем заседании в среду новый план по приватизации на 2020-2022 годы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов

"Рассмотреть план планируется на следующем заседании", - сказал Осипов.

По данным РИА Новости, перед тем, как план вынесут на рассмотрение, запланировано его обсуждение, в том числе у председателя правительства.

Утвержденная правительством РФ программа приватизации на 2020-2022 годы не содержит крупных активов. Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов в конце октября заявлял, что нужна более амбициозная программа.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ноябре говорил, что финансово-экономический блок правительства РФ выступает за максимальное вовлечение в приватизацию крупных активов. А в начале декабря заявил, что программа "расширенной приватизации" должна быть утверждена до конца года.