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Правительство рассмотрит новый план по приватизации на 2020-2022 годы
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РИА Новости

Правительство рассмотрит новый план по приватизации на 2020-2022 годы

09:17 18.12.2019 (обновлено: 10:00 18.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство РФ планирует рассмотреть на следующем заседании в среду новый план по приватизации на 2020-2022 годы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.
"Рассмотреть план планируется на следующем заседании", - сказал Осипов.
Здание правительства РФ
15 декабря, 13:32
Средства от приватизации ряда компаний могут пойти на инвестпрограммы
По данным РИА Новости, перед тем, как план вынесут на рассмотрение, запланировано его обсуждение, в том числе у председателя правительства.
Утвержденная правительством РФ программа приватизации на 2020-2022 годы не содержит крупных активов. Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов в конце октября заявлял, что нужна более амбициозная программа.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ноябре говорил, что финансово-экономический блок правительства РФ выступает за максимальное вовлечение в приватизацию крупных активов. А в начале декабря заявил, что программа "расширенной приватизации" должна быть утверждена до конца года.
Силуанов на минувшей неделе провел совещание с представителями профильных министерств по прогнозному плану приватизации. Его пресс-секретарь Наталия Фоменко по итогам совещания сообщила, что министерства договорились о перечне дополнительных активов, которые могут быть включены в план приватизации на ближайшую трехлетку.
Первый заместитель председателя правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов
24 октября, 12:19
Силуанов поручил разработать более амбициозный план приватизации
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Олег ОсиповПриватизацияПравительство РФРоссияЭкономика
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