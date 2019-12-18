Правительство рассмотрит новый план по приватизации на 2020-2022 годы

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство РФ планирует рассмотреть на следующем заседании в среду новый план по приватизации на 2020-2022 годы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.
"Рассмотреть план планируется на следующем заседании", - сказал Осипов.
По данным РИА Новости, перед тем, как план вынесут на рассмотрение, запланировано его обсуждение, в том числе у председателя правительства.
Утвержденная правительством РФ программа приватизации на 2020-2022 годы не содержит крупных активов. Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов в конце октября заявлял, что нужна более амбициозная программа.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ноябре говорил, что финансово-экономический блок правительства РФ выступает за максимальное вовлечение в приватизацию крупных активов. А в начале декабря заявил, что программа "расширенной приватизации" должна быть утверждена до конца года.
Силуанов на минувшей неделе провел совещание с представителями профильных министерств по прогнозному плану приватизации. Его пресс-секретарь Наталия Фоменко по итогам совещания сообщила, что министерства договорились о перечне дополнительных активов, которые могут быть включены в план приватизации на ближайшую трехлетку.
24 октября, 12:19Силуанов поручил разработать более амбициозный план приватизации