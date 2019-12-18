Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T09:16+0300
https://ria.ru/20191218/1562515004.html
Участники встречи в Минске планируют обсудить обмен пленными
https://cdn23.img.ria.ru/images/156194/19/1561941979_0:364:2994:2048_1036x0_80_0_0_cbea937c87c468c5f4a8f7d46caa4738.jpg
РИА Новости

Участники встречи в Минске планируют обсудить обмен пленными

09:16 18.12.2019
169
© РИА Новости / Алексей КуденкоДипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник
© РИА Новости / Алексей Куденко
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Обмен удерживаемыми лицами обсудят в среду участники гуманитарной подгруппы и контактная группа в Минске, сообщил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии – прошел в Париже в начале декабря принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике, в частности, говорится об обеспечении обмена удерживаемыми в Донбассе "всех на всех" до конца года.
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
17 декабря, 22:35
Пасечник передал в парламент ЛНР законопроект о границе
"Заседание контактной группы в Минске будет насыщенным! Обмен удерживаемыми лицами тоже в повестке заседания. После саммита "нормандской четверки" делегация Киева должна будет показать своё стремление к миру и гуманизму", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По словам Мирошника, "Киев так ничего и не сделал" в вопросах обмена с июля 2019 года.
"Механизма процессуальной очистки удерживаемых в украинском плену лиц как не было, так и нет. И после передачи пленных, если таковая состоится, в Киеве их снова объявят в розыск, вероятнее всего, и в международный тоже. И переданных людей можно будет считать не обменянными, а беглыми", - написал Мирошник.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
001000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРУкраинаВ мире
Рекомендуем
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
В ЛНР заявили о готовности к обмену удерживаемыми лицами до конца года
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Правительство рассмотрит новый план по приватизации на 2020-2022 годы
Передача военнопленных Украине представителями ЛНР
В ЛНР обвинили Киев в нарушении договоренностей "нормандского саммита"
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами
Украинский военный
ВСУ восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани
Секретарь СБ Ирана поблагодарил Россию за позицию по ядерной сделке
Сотрудники правоохранительных органов Японии
В ДТП с автобусом недалеко от Токио один человек погиб, 22 ранены
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев обсудил с иранским коллегой сотрудничество по безопасности
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
Списки на обмен пленными готовятся, заявили в группе ОБСЕ по Донбассу
Программирование
Хакеры могли украсть данные клиентов сети медлабораторий в Канаде
Добыча нефти
РБК: Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил о возможности "нового старта" в отношениях с ЕС
Большая синица
В тундре Ямала ученые встретили редчайшую для этих мест большую синицу
Президент США Дональд Трамп
Дебаты по импичменту Трампа продлятся не более шести часов
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Пасечник передал в парламент ЛНР законопроект о границе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
00:29В США начали операцию по снижению показателей преступлений с насилием
Лента новостейМолния