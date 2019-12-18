Участники встречи в Минске планируют обсудить обмен пленными

ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Обмен удерживаемыми лицами обсудят в среду участники гуманитарной подгруппы и контактная группа в Минске, сообщил представитель самопровозглашенной Обмен удерживаемыми лицами обсудят в среду участники гуманитарной подгруппы и контактная группа в Минске, сообщил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии – прошел в Париже в начале декабря принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике, в частности, говорится об обеспечении обмена удерживаемыми в Донбассе "всех на всех" до конца года.

"Заседание контактной группы в Минске будет насыщенным! Обмен удерживаемыми лицами тоже в повестке заседания. После саммита "нормандской четверки" делегация Киева должна будет показать своё стремление к миру и гуманизму", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

По словам Мирошника, "Киев так ничего и не сделал" в вопросах обмена с июля 2019 года.

"Механизма процессуальной очистки удерживаемых в украинском плену лиц как не было, так и нет. И после передачи пленных, если таковая состоится, в Киеве их снова объявят в розыск, вероятнее всего, и в международный тоже. И переданных людей можно будет считать не обменянными, а беглыми", - написал Мирошник.