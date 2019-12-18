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2019-12-18T09:15+0300
https://ria.ru/20191218/1562514931.html
РБК: Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр
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РИА Новости

РБК: Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

09:15 18.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились о схеме компенсации за налоговый маневр в нефтяной отрасли в 2019-2024 годах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Отмечается, что в качестве компенсации Москва предоставит белорусским нефтеперерабатывающим заводам обратный акциз. В результате белорусские предприятия смогут получать вычет, как и российские, когда две страны унифицируют Налоговый кодекс в рамках экономической интеграции.
Как пояснил РБК пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов, сейчас стороны обсуждают вопрос об унификации налогового законодательства, после чего для предприятий обеих стран будут действовать единые правила.
Российский налоговый маневр в нефтяной отрасли, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу, является одним из спорных вопросов в отношениях между странами. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов.
Нефтяной станок-качалка
29 октября, 09:52
Нефть для Минска в 2020 году подорожает на $17,7 из-за налогового маневра
13500635
Обсудить 4
Олег ОсиповБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Все что пока слышно о договорённостях идёт в пользу Лукашенко ,согласованно все что он хотел получить ,опять газ и нефть ,электричество ,рынок сбыта ,а что получает Россия что то пока политики молчат ,как раньше уже нельзя ,либо вместе и тогда одни цены и один рынок ,ну или извините у каждого свой карман
18 декабря, 10:49
IIvanov170
801002
Я,несколько не удивляюсь.Даже не задаюсь вопросом,когда мы,Россияне,тоже начнем получать компенсации за маневры,многочисленные маневры наших министров и чиновников.Боюсь,что никогда..
18 декабря, 11:06
ВЛВасилий Лебедев
910000
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