В тундре Ямала ученые встретили редчайшую для этих мест большую синицу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 дек - РИА Новости. Ученые встретили большую синицу в Ученые встретили большую синицу в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа , это необычное явление для данных широт, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, старший научный сотрудник института экологии, растений и животных Уральского отделения РАН Александр Соколов.

Ранее на странице лабытнангского Арктического научно-исследовательского стационара в Instagram появилась видеозапись с большой спящей синицей, которая, как отмечается в публикации, "впервые залетела на Еркуту". В районе реки Еркута, в тундре, расположен одноименный научно-исследовательский стационар, а также фактория, небольшое торговое поселение для нужд коренных северян - в одно из помещений и прилетела погреться редкая для этих мест птица.

"Далекие необычные залеты - не редкость для птиц. Например, недавно - фламинго в Якутии. Тем не менее, синица в тундре, конечно, необычное явление. Может, виновата относительно теплая осень. Трудно сказать", - отметил Соколов.

По его словам, на фактории птица, вероятно, пыталась скрыться от ветра, к тому же, местные жители начали подкармливать ее.