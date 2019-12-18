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РИА Наука
2019-12-18T09:07+0300
https://ria.ru/20191218/1562514885.html
В тундре Ямала ученые встретили редчайшую для этих мест большую синицу
https://cdn24.img.ria.ru/images/141081/77/1410817763_0:190:3070:1917_1036x0_80_0_0_c144e90789f09a6816262f2805252c29.jpg
РИА Новости

В тундре Ямала ученые встретили редчайшую для этих мест большую синицу

09:07 18.12.2019
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкБольшая синица
Большая синица
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Большая синица. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 дек - РИА Новости. Ученые встретили большую синицу в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа, это необычное явление для данных широт, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, старший научный сотрудник института экологии, растений и животных Уральского отделения РАН Александр Соколов.
Ранее на странице лабытнангского Арктического научно-исследовательского стационара в Instagram появилась видеозапись с большой спящей синицей, которая, как отмечается в публикации, "впервые залетела на Еркуту". В районе реки Еркута, в тундре, расположен одноименный научно-исследовательский стационар, а также фактория, небольшое торговое поселение для нужд коренных северян - в одно из помещений и прилетела погреться редкая для этих мест птица.
"Далекие необычные залеты - не редкость для птиц. Например, недавно - фламинго в Якутии. Тем не менее, синица в тундре, конечно, необычное явление. Может, виновата относительно теплая осень. Трудно сказать", - отметил Соколов.
По его словам, на фактории птица, вероятно, пыталась скрыться от ветра, к тому же, местные жители начали подкармливать ее.
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"Питаются синицы семенами растений, и на широте Еркуты еды для них нет совсем - потому они там и не живут. Без помощи людей она, конечно, погибнет, если не сможет улететь на юг, в облесенную область", - добавил собеседник агентства.
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РИА НаукаЗемля - РИА НаукаЯмало-Ненецкий автономный округ
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