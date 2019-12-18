Экологи объяснили, почему тепло в декабре не вызовет цветение растений

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Теплая погода в декабре не приведет к цветению растений и набуханию почек на природных территориях Теплая погода в декабре не приведет к цветению растений и набуханию почек на природных территориях Москвы , так как текущая погода установилась постепенно, не было резкого перехода от длительных морозов к оттепели.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала РИА Новости, что фон температуры в столице остается на 7 градусов выше нормы, а в среду-четверг температура воздуха может побить 140-летний рекорд тепла и превысить плюс 5 градусов.

"Состояние объектов животного и растительного мира стабильно для этого времени года, видимых изменений не происходит, то есть набухания почек, распускания цветов не наблюдается на природных территориях Москвы", - рассказали специалисты Мосприроды.

По их словам, это объясняется тем, что текущая погода установилась постепенно, не было резких перехода от минуса к плюсу.

"Растения сейчас находятся в глубоком покое. Несмотря на то, что сейчас теплее чем должно быть согласно климатической норме, у растений не будет наблюдаться набухание почек и цветение. Так как текущая теплая погода установилась в результате медленных среднедневных температурных колебаний без резких скачков от положительных значений до низких отрицательных", - рассказывают специалисты Мосприроды.

Они пояснили, что если бы в Москве до этого были длительные морозы, то можно было бы ждать оживления растений.