Экологи объяснили, почему тепло в декабре не вызовет цветение растений

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Теплая погода в декабре не приведет к цветению растений и набуханию почек на природных территориях Москвы, так как текущая погода установилась постепенно, не было резкого перехода от длительных морозов к оттепели.
Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала РИА Новости, что фон температуры в столице остается на 7 градусов выше нормы, а в среду-четверг температура воздуха может побить 140-летний рекорд тепла и превысить плюс 5 градусов.
"Состояние объектов животного и растительного мира стабильно для этого времени года, видимых изменений не происходит, то есть набухания почек, распускания цветов не наблюдается на природных территориях Москвы", - рассказали специалисты Мосприроды.
По их словам, это объясняется тем, что текущая погода установилась постепенно, не было резких перехода от минуса к плюсу.
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"Растения сейчас находятся в глубоком покое. Несмотря на то, что сейчас теплее чем должно быть согласно климатической норме, у растений не будет наблюдаться набухание почек и цветение. Так как текущая теплая погода установилась в результате медленных среднедневных температурных колебаний без резких скачков от положительных значений до низких отрицательных", - рассказывают специалисты Мосприроды.
Они пояснили, что если бы в Москве до этого были длительные морозы, то можно было бы ждать оживления растений.
"Если бы такая теплая погода (оттепель) установилась резко после длительных морозов, то тогда мы могли бы наблюдать оживление растений: набухание почек, активное сокодвижение и так далее. Поэтому ожидать цветения растений сейчас не стоит", - рассказали в Мосприроде.