На станции метро "Коломенская" в Москве поезд насмерть сбил мужчину

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Мужчина погиб после падения под поезд на станции метро "Коломенская" Замоскворецкой линии, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
Ранее сообщалось, что движения поездов не было от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" Замоскворецкой линии из-за пассажира на пути. Позже движение было восстановлено.
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"Около 07:40 на станции метро "Коломенская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал пассажир. Прибывшим на место нарядом скорой медицинской помощи констатирована смерть мужчины", — говорится в сообщении.
Сейчас принимаются меры по извлечению тела.
По факту случившегося проводится проверка.