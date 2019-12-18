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На станции метро "Коломенская" в Москве поезд насмерть сбил мужчину
https://cdn24.img.ria.ru/images/156252/08/1562520836_0:0:2630:1479_1036x0_80_0_0_bc692fa6375d340796ec1f18b0d79f84.jpg
РИА Новости

На станции метро "Коломенская" в Москве поезд насмерть сбил мужчину

09:01 18.12.2019 (обновлено: 11:45 18.12.2019)
53076
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтанция метро "Коломенская"
Станция метро Коломенская
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Мужчина погиб после падения под поезд на станции метро "Коломенская" Замоскворецкой линии, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
Ранее сообщалось, что движения поездов не было от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" Замоскворецкой линии из-за пассажира на пути. Позже движение было восстановлено.
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"Около 07:40 на станции метро "Коломенская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал пассажир. Прибывшим на место нарядом скорой медицинской помощи констатирована смерть мужчины", — говорится в сообщении.
Сейчас принимаются меры по извлечению тела.
По факту случившегося проводится проверка.
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МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
Популярные комментарии
Меня умиляют заголовки интернет-изданий: "Поезд насмерть сбил мужчину", т. е. поезд гонялся за мужиком и задавил. Может все-таки: "Мужчина попал под поезд и погиб"? А? Писатели?
18 декабря, 11:38
laskab1
1900001
Тогда уж надо писать правду, что мужик покончил с собой, бросившись по поезд. Платформа метро сделана таким образом, что случайно под поезд попасть практически не возможно.
18 декабря, 12:10
MYMake Yellowstone Great Again
500015
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