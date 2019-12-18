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2019-12-18T08:57+0300
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Хакеры могли украсть данные клиентов сети медлабораторий в Канаде
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РИА Новости

Хакеры могли украсть данные клиентов сети медлабораторий в Канаде

08:57 18.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Хакеры взломали компьютерную систему сети медицинских лабораторий Канады LifeLabs и могли украсть данные приблизительно 15 миллионов человек, говорится в открытом письме гендиректора компании.
Отмечается, что LifeLabs зафиксировали кибератаку недавно. В результате атаки, которая была нацелена на компьютерные системы компании, хакеры получили доступ к информации клиентов, "которая могла включать имя, адрес, электронную почту, логины, пароли, дату рождения, номер медкарты и результаты лабораторных анализов".
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"В результате этого взлома мог быть потенциально получен доступ к информации, касающейся примерно 15 миллионов пользователей компьютерных систем. Подавляющее большинство этих клиентов находятся в Британской Колумбии и в Онтарио", - говорится в тексте.
При этом гендиректор компании Чарльз Браун отметил, что организация приняла необходимые меры для защиты информации клиентов и предотвращения подобных ситуаций в будущем. В частности, лаборатории приступили к взаимодействию с экспертами и начали усиливать системы безопасности. Также они пошли на еще один шаг – на "получение данных за плату". Это было сделано, по заверениям компании, в сотрудничестве с экспертами, знающими сферу кибератак и умеющими вести переговоры с кибервзломщиками. При этом лаборатории связались с правоохранителями и предоставили клиентам услуги по защите от киберугроз.
"Мы исправили системные проблемы, связанные с преступной деятельностью, и круглосуточно работали над созданием дополнительных мер для защиты вашей информации", - добавил Браун.
В организациях, занимающихся обеспечением кибербезопасности, заявили о низком риске для клиентов в связи с этой атакой. Специалисты не обнаружили публичного раскрытия информации пострадавших пользователей лабораторий.
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