Хакеры могли украсть данные клиентов сети медлабораторий в Канаде

Отмечается, что LifeLabs зафиксировали кибератаку недавно. В результате атаки, которая была нацелена на компьютерные системы компании, хакеры получили доступ к информации клиентов, "которая могла включать имя, адрес, электронную почту, логины, пароли, дату рождения, номер медкарты и результаты лабораторных анализов".

"В результате этого взлома мог быть потенциально получен доступ к информации, касающейся примерно 15 миллионов пользователей компьютерных систем. Подавляющее большинство этих клиентов находятся в Британской Колумбии и в Онтарио", - говорится в тексте.

При этом гендиректор компании Чарльз Браун отметил, что организация приняла необходимые меры для защиты информации клиентов и предотвращения подобных ситуаций в будущем. В частности, лаборатории приступили к взаимодействию с экспертами и начали усиливать системы безопасности. Также они пошли на еще один шаг – на "получение данных за плату". Это было сделано, по заверениям компании, в сотрудничестве с экспертами, знающими сферу кибератак и умеющими вести переговоры с кибервзломщиками. При этом лаборатории связались с правоохранителями и предоставили клиентам услуги по защите от киберугроз.