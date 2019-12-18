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2019-12-18T10:45+0300
https://ria.ru/20191218/1562514520.html
В Москве на территории Воспитательного дома нашли более 900 артефактов
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РИА Новости

В Москве на территории Воспитательного дома нашли более 900 артефактов

08:49 18.12.2019 (обновлено: 10:45 18.12.2019)
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© mos.ruОграда воспитательного дома в Китайгородском проезде Москвы
Ограда воспитательного дома в Китайгородском проезде Москвы
© mos.ru
Ограда воспитательного дома в Китайгородском проезде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Столичные археологи нашли более 900 предметов быта XII-XX веков во время раскопок на территории бывшего Воспитательного дома на Москворецкой набережной, сообщается на сайте мэра Москвы.
Архитектурный ансамбль Воспитательного дома, комплекс зданий XVIII–XX веков, сейчас готовят к реставрации, недавно там начали проводить научно-исследовательские и изыскательные работы, в которые входят и археологические раскопки.
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"На территории Воспитательного дома частично сохранились старинные дренажные и водозаборные колодцы, а также водосточные канавы... В колодцах и канавах археологов ждали многочисленные находки — сотни бытовых мелочей, которые принадлежали москвичам в разные века. Это медные нательные кресты и перстни-печатки, монеты, курительные трубки, пуговицы, пряжки для ремней, элементы конской упряжи, стеклянная бусина, железные ножи, а также гвозди, свинцовые пули и другие артефакты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самые древние из находок относятся к XII веку, а самые современные — к XX, точная датировка всех находок на данный момент устанавливается. Определить возраст некоторых артефактов было просто. Например, найденные фрагменты керамической посуды, гладкие красноглиняные горшки, кувшины из белой глины и железный наконечник стрелы археологи относят к XVI–XVII векам. В колодцах были обнаружены вещи XVIII–XIX веков: конские подковы, печные изразцы и помадные баночки, служившие для хранения косметических средств и лечебных мазей.
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"Такой разнообразный и по датировке, и по составу набор археологических находок неслучаен. В древности на этом месте располагался Васильевский луг. Его часто затапливало во время половодий, поэтому со временем здесь построили множество сооружений для отвода воды. В XII–XIII веках Васильевский луг использовали для выпаса великокняжеских табунов, также здесь проходили сборы конных дружин перед походами. Вдоль луга пролегала дорога, соединявшая Москву с Владимиром, Суздалем, Рязанью. Сейчас на ее месте находится улица Солянка. В XVI веке на лугу был разбит дворцовый плодовый сад, получивший название Васильевский. А во второй половине XVIII века, при Екатерине II, на этом месте построили Императорский воспитательный дом — закрытое учебно-воспитательное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников", - рассказал руководитель Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.
Он также добавил, что среди находок были не только бытовые мелочи, но и останки собак, коз и коня. Археологи предполагают, что конь мог относиться к одному из великокняжеских табунов, которые паслись в этом месте восемь-девять веков назад.
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