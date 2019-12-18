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Правительство США через суд получило право на доходы от книги Сноудена
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РИА Новости

Правительство США через суд получило право на доходы от книги Сноудена

08:45 18.12.2019
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© AP Photo / Marco GarciaЭдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на конференции Американского союза гражданских свобод (ACLU)
Эдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на конференции Американского союза гражданских свобод (ACLU)
© AP Photo / Marco Garcia
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена "Личное дело" (Permanent Record), сообщило издание Washington Post.
Ранее министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника разведки Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги в нарушение обязательств "о неразглашении". В минюсте США заявляли, что правительство намерено собрать все доходы от книги.
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Судья, который вынес решение в пользу американского правительства, отметил, что "язык соглашений о неразглашении является недвусмысленным". В свою очередь адвокаты Сноудена заявили, что не согласны с решением суда и рассмотрят дальнейшие варианты действий.
Гражданский иск минюста США против Сноудена был подан отдельно от уголовного дела о раскрытии Сноуденом секретных данных. Американские власти заявляют, что коль скоро Сноуден приобрел популярность благодаря присвоению государственной информации, то он не имеет право получать прибыль от изданной им в ряде стран книги.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево".
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.
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Эдвард СноуденМинистерство юстиции СШАСШАВ мире
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