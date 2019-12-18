Сенатор назвала план Зеленского по "спецстатусу" Севастополя никчемным

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Сенатор от севастопольского региона Екатерина Алтабаева заявила, что желание президента Украины Сенатор от севастопольского региона Екатерина Алтабаева заявила, что желание президента Украины Владимира Зеленского убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны продиктовано стремлением угодить националистам и никак не отразится на жизни города.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект конституционных поправок о децентрализации. Документ предлагает изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта, при этом в предложенной системе упоминается Автономная республика Крым, а об особом правовом статусе Севастополя речи не идет. Действующая конституция гласит, что Севастополь обладает специальным статусом наряду с Киевом.

"Эта инициатива не имеют ничего общего с реальной действительностью и сделана в угоду определенным общественным политическим организациям, националистам, которые, к сожалению, очень громко заявляют о себе на Украине. Можно сто раз прописать на бумаге, что Крым и Севастополь – это украинская земля, упоминать о Севастополе или нет, на нас это никак не отразится. Порой из-под пера политиков выходят и такие никчемные документы", - сказала РИА Новости Алтабаева.

По ее словам, еще во времена нахождения Крыма в составе Украины, киевские власти стремились лишить Севастополь специального статуса.

"Некоторым украинским политикам в то время Севастополь виделся не городом с особым статусом, а американской военно-морской базой. Сегодня они могут написать что хотят, главное, что в реальной действительности - это российская территория", - подчеркнула сенатор.