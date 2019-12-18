Минпромторг предложил оградить детей от аналогов снюса

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минпромторг России предлагает ограничить доступ несовершеннолетних к продукции, содержащей никотин. С такой инициативой ведомство намерено выступить при подготовке поправок к законопроекту о регулировании оборота и потребления электронных курительных изделий, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги - бестабачные пакетики с никотином.

В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлениях детей никотином. Так, например, в середине ноября в городе Стерлитамак 11-летний школьник отравился жевательными пакетиками, содержащими никотин. После инцидента глава Башкирии Радий Хабиров дал владельцам магазинов 24 часа на то, чтобы убрать никотиновую смесь с прилавков. С аналогичным призывом выступил в понедельник губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

"Минпромторг России принимает активное участие в работе по формированию позиции правительства РФ о регулировании оборота и потребления никотина различными способами и считает необходимым оградить несовершеннолетних от потребления никотинсодержащей продукции", - заявили в пресс-службе министерства.

Ведомство предлагает включить соответствующие поправки в законопроект о регулировании оборота и потребления электронных курительных изделий. Документ был внесен в Госдуму группой сенаторов, принят в первом чтении 11 декабря и поддержан правительством. В настоящий момент профильный комитет Госдумы работает над поправками ко второму чтению.

"В связи с этим предлагается при подготовке поправок правительства к законопроекту предусмотреть положения, направленные на ограничение доступа несовершеннолетних к никотинсодержащей продукции, в том числе бестабачным жевательным смесям", - рассказали в министерстве.