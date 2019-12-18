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2019-12-18T08:38+0300
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Минпромторг предложил оградить детей от аналогов снюса
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РИА Новости

Минпромторг предложил оградить детей от аналогов снюса

08:38 18.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПавильон по продаже сигарет
Павильон по продаже сигарет
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Павильон по продаже сигарет. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минпромторг России предлагает ограничить доступ несовершеннолетних к продукции, содержащей никотин. С такой инициативой ведомство намерено выступить при подготовке поправок к законопроекту о регулировании оборота и потребления электронных курительных изделий, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги - бестабачные пакетики с никотином.
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В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлениях детей никотином. Так, например, в середине ноября в городе Стерлитамак 11-летний школьник отравился жевательными пакетиками, содержащими никотин. После инцидента глава Башкирии Радий Хабиров дал владельцам магазинов 24 часа на то, чтобы убрать никотиновую смесь с прилавков. С аналогичным призывом выступил в понедельник губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
"Минпромторг России принимает активное участие в работе по формированию позиции правительства РФ о регулировании оборота и потребления никотина различными способами и считает необходимым оградить несовершеннолетних от потребления никотинсодержащей продукции", - заявили в пресс-службе министерства.
Ведомство предлагает включить соответствующие поправки в законопроект о регулировании оборота и потребления электронных курительных изделий. Документ был внесен в Госдуму группой сенаторов, принят в первом чтении 11 декабря и поддержан правительством. В настоящий момент профильный комитет Госдумы работает над поправками ко второму чтению.
"В связи с этим предлагается при подготовке поправок правительства к законопроекту предусмотреть положения, направленные на ограничение доступа несовершеннолетних к никотинсодержащей продукции, в том числе бестабачным жевательным смесям", - рассказали в министерстве.
В конце ноября British American Tobacco (BAT) на заседании в Федеральной антимонопольной службе России предлагала запретить продавать бестабачные никотиновые изделия несовершеннолетним и ограничить лимиты концентрации никотина в данной продукции.
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Радий ХабировИван БелозерцевГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФРоссияОбщество
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