В Австралии зафиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Бюро метеорологии Австралии зафиксировало самый жаркий день за всю историю наблюдений, им стало 17 декабря, когда температура воздуха прогрелась до 40.9 ºC.
"Согласно предварительным данным, 17 декабря стал самым жарким днем за всю историю с момента начала наблюдений, при температуре 40.9 ºC, что составило среднее максимальное (значение) по стране в целом, превысившее предыдущий рекорд в 40.3 ºC, установленный 7 января 2013 года", - говорится в сообщении метеорологов в Twitter.
Preliminary results suggest that the 17th December was Australia's hottest day on record at 40.9 ºC, with the average maximum across the country as a whole, exceeding the previous record of 40.3 ºC on the 7th January 2013. https://t.co/TKwWBuFPgJ pic.twitter.com/xOFpokoXos— Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) December 18, 2019
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