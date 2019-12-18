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В Австралии зафиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений
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РИА Новости

В Австралии зафиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений

08:38 18.12.2019
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© Depositphotos / antongorlinСидней, Австралия
Сидней, Австралия
© Depositphotos / antongorlin
Сидней, Австралия. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Бюро метеорологии Австралии зафиксировало самый жаркий день за всю историю наблюдений, им стало 17 декабря, когда температура воздуха прогрелась до 40.9 ºC.
"Согласно предварительным данным, 17 декабря стал самым жарким днем за всю историю с момента начала наблюдений, при температуре 40.9 ºC, что составило среднее максимальное (значение) по стране в целом, превысившее предыдущий рекорд в 40.3 ºC, установленный 7 января 2013 года", - говорится в сообщении метеорологов в Twitter.
Пожары в Австралии разгорелись с новой силой в начале ноября. Есть жертвы среди населения. Огонь уничтожил уже более миллиона гектаров леса, в том числе места обитания коал.
Засуха в Австралии
3 декабря, 14:12
Текущее десятилетие может стать самым жарким, заявили метеорологи
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КоалаАвстралияВ мире
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