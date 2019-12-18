В Госдуме напомнили Зеленскому о значении спецстатуса Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Севастополь всегда обладал особым специальным статусом и никакие решения украинских властей не в силах это изменить, заявил депутат Госдумы РФ от севастопольского региона Дмитрий Белик

Ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект конституционных поправок о децентрализации. Документ предлагает изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта, при этом в предложенной системе упоминается Автономная республика Крым, а об особом правовом статусе Севастополя речи не идет. Действующая конституция гласит, что Севастополь обладает специальным статусом наряду с Киевом.

"Зеленский, видимо или забыл или не знает, что Севастополь всегда был стратегической базой Черноморского флота. Во времена СССР - это город союзного подчинения, теперь - федерального значения. Севастополь всегда носил особый статус", - сказал РИА Новости Белик.

По его словам, Севастополь даже в советский период не входил в состав тогда Крымской области, а фактически являлся городом республиканского подчинения.

"Севастополь в принципе, никогда фактически не передавался Украине и по ошибке находился в ее составе, так в 1954 году из РСФСР в состав УССР была передана именно Крымская область, где не было никакого упоминания о Севастополе", - подчеркнул депутат.