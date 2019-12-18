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В Госдуме напомнили Зеленскому о значении спецстатуса Севастополя
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РИА Новости

В Госдуме напомнили Зеленскому о значении спецстатуса Севастополя

08:32 18.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Севастополь всегда обладал особым специальным статусом и никакие решения украинских властей не в силах это изменить, заявил депутат Госдумы РФ от севастопольского региона Дмитрий Белик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект конституционных поправок о децентрализации. Документ предлагает изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта, при этом в предложенной системе упоминается Автономная республика Крым, а об особом правовом статусе Севастополя речи не идет. Действующая конституция гласит, что Севастополь обладает специальным статусом наряду с Киевом.
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"Зеленский, видимо или забыл или не знает, что Севастополь всегда был стратегической базой Черноморского флота. Во времена СССР - это город союзного подчинения, теперь - федерального значения. Севастополь всегда носил особый статус", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, Севастополь даже в советский период не входил в состав тогда Крымской области, а фактически являлся городом республиканского подчинения.
"Севастополь в принципе, никогда фактически не передавался Украине и по ошибке находился в ее составе, так в 1954 году из РСФСР в состав УССР была передана именно Крымская область, где не было никакого упоминания о Севастополе", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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