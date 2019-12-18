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Форум "Армия — 2020" пройдет в семи регионах Дальнего Востока
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РИА Новости

Форум "Армия — 2020" пройдет в семи регионах Дальнего Востока

08:18 18.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТанк Т-90А во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техникина V Международном военно-техническом форуме "Армия"
Танк Т-90А во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техникина V Международном военно-техническом форуме Армия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Танк Т-90А во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техникина V Международном военно-техническом форуме "Армия". Архивное фото
ХАБАРОВСК, 18 дек - РИА Новости. Военно-технический форум "Армия — 2020" пройдет в семи регионах Дальнего Востока, из них на Камчатке – впервые, сообщает пресс-служба Восточного военного округа в среду.
"В будущем году мероприятия военно-технического форума "Армия — 2020" в Восточном военном округе состоятся в семи регионах Дальнего Востока… Впервые для проведения форума "Армия — 2020" будет задействовано одно из соединений в Камчатском крае", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что форум пройдет во Владивостоке и в Уссурийске в Приморском крае, в Хабаровске, Забайкалье, Амурской области, республике Бурятия и на острове Сахалин.
Сообщается, что в этом году форум в ВВО разместился на 11 выставочных площадках площадью 30 тысяч квадратных метров. За три дня его посетили более 130 тысяч человек. На площадках было представлено более 250 единиц военной техники, в том числе семь кораблей и около 30 самолетов и вертолетов. Военные повара приготовили для гостей коло 10 тысяч порций солдатской каши.
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