Форум "Армия — 2020" пройдет в семи регионах Дальнего Востока

"В будущем году мероприятия военно-технического форума "Армия — 2020" в Восточном военном округе состоятся в семи регионах Дальнего Востока… Впервые для проведения форума "Армия — 2020" будет задействовано одно из соединений в Камчатском крае", - говорится в сообщении.

Отмечается, что форум пройдет во Владивостоке и в Уссурийске в Приморском крае, в Хабаровске, Забайкалье, Амурской области, республике Бурятия и на острове Сахалин.

Сообщается, что в этом году форум в ВВО разместился на 11 выставочных площадках площадью 30 тысяч квадратных метров. За три дня его посетили более 130 тысяч человек. На площадках было представлено более 250 единиц военной техники, в том числе семь кораблей и около 30 самолетов и вертолетов. Военные повара приготовили для гостей коло 10 тысяч порций солдатской каши.