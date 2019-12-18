В Москве в среду ожидаются дожди, туман и до пяти градусов тепла

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Облачная Облачная погода с туманом в первой половине дня, небольшие дожди и температура до плюс 5 градусов ожидает москвичей в среду, рассказала РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"При облачной погоде в первой половине дня еще сохранятся туманы, но в середине дня по мере усиления ветра туманы рассеются, но возрастет вероятность небольших дождей", - сказала Волосюк.

Она отметил, что температура воздуха в Москве к вечеру повысится до плюс 3-5 градусов, по области плюс 1-6.

"Ожидаемое повышение температуры будет близко к рекордно высокому значению, которое для Москвы на сегодня составляет плюс 5,3, такая температура была зафиксирована в 1886 году", - сказала Волосюк.

Она отметила, что основная волна тепла накроет Москву ночью, поэтому обновление рекордной температуры может быть в ночь на четверг или уже в четверг.