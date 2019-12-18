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2019-12-18T08:10+0300
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В Москве в среду ожидаются дожди, туман и до пяти градусов тепла
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РИА Новости

В Москве в среду ожидаются дожди, туман и до пяти градусов тепла

08:10 18.12.2019
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© РИА Новости / Александр ВильфНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Александр Вильф
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Облачная погода с туманом в первой половине дня, небольшие дожди и температура до плюс 5 градусов ожидает москвичей в среду, рассказала РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"При облачной погоде в первой половине дня еще сохранятся туманы, но в середине дня по мере усиления ветра туманы рассеются, но возрастет вероятность небольших дождей", - сказала Волосюк.
Она отметил, что температура воздуха в Москве к вечеру повысится до плюс 3-5 градусов, по области плюс 1-6.
"Ожидаемое повышение температуры будет близко к рекордно высокому значению, которое для Москвы на сегодня составляет плюс 5,3, такая температура была зафиксирована в 1886 году", - сказала Волосюк.
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Она отметила, что основная волна тепла накроет Москву ночью, поэтому обновление рекордной температуры может быть в ночь на четверг или уже в четверг.
Метеоролог добавила, что ветер будет южный, юго-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.
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Центр "Фобос"МоскваОбщество
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